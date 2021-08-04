「拳擊女孩」黃筱雯今（4日）出賽東京奧運拳擊51公斤級四強戰，對上第1種子土耳其選手恰基羅格魯(Buse Naz Cakiroglu)，可惜黃筱雯最後以0比5不敵對手，但黃筱雯仍拿下銅牌，這已是台灣奧運拳擊史上最佳成績，而來自土耳其的吳鳳稍早也發文安慰黃筱雯，真性情文字獲得網一片狂讚。

拳擊好手黃筱雯稍早在拳擊51公斤級不敵土耳其選手恰基羅格魯，最終以0比5落敗，賽後黃筱雯自責又遺憾，淚灑擂台，雖然無緣闖進金牌戰，不過由於拳擊不進行銅牌戰，黃筱雯獲得銅牌，這已是台灣史上首面奧運拳擊獎牌，也是中華隊本屆第5銅。

吳鳳稍早就在臉書喊話：「親愛的黃筱雯請不要哭！你今天的努力已經很讓人感動」，吳鳳表示，雖然對方是和他同樣來自土耳其的女孩「但是你把對方打到地板的那個時刻，真的以為你要贏了！」黃筱雯淚灑擂台讓人心疼，吳鳳也感性說：「最後看到你眼淚就知道妳多想要這份榮耀，最後出來的分數真的只差了一點點！只是今天運氣在土耳其女國手身邊」，而賽後黃筱雯與對手恰基羅格魯擁抱，兩位好手惺惺相惜，也讓吳鳳大讚畫面太美。

吳鳳相當關心時事。（圖／本報系資料照片）

吳鳳進一步黃筱雯喊話：「我知道你身上有台灣的刺青，我們全台灣人民為妳榮耀，你已經是銅牌得主，等於奧運最強的女拳擊高手之一」，吳鳳表示他以後會多關注黃筱雯的新聞和賽事，同時，吳鳳也向土耳其好手獻上祝福：「決賽她要PK保加利亞國手。我祝她順利的比賽，最後把金牌帶回土耳其」。