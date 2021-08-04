本土+5建國花市、101現足跡 柯文哲最新防疫說明

指揮中心表示，今(4日)新增20例本土病例，個案分布以新北市14例最多，其次為台北市5例、桃園市1例。台北市長柯文哲表示，本周有新變數，因為開放餐廳內用，特別是餐廳要誠實講，不能招牌掛小吃店，實際是阿公店，會加強查緝。他指出，北市疫苗覆蓋率45.3%，但只有打一劑，面對餐廳內用大家還是步步為營，看兩周後狀況，再想下一步。

被問及中央擬發振興五倍券，柯文哲說，「先看其他國家怎麼做，假設台灣是電子身分證、支付，中央按下ENTER，直接轉帳就完成，要善用每一個危機，才有動力改變，去年花23億元弄三倍券，現在要再來一遍」、「老是發紙本看起來就很LOW」。

關於確診者部分，柯文哲說，目前已經有台大、北榮、北醫跟中興醫院，要成立長期追蹤確診者門診，如果確診者病好了仍覺得身體不舒服，需要治療，會在北市開設特別門診，給這些確診者的長期輕微併發症進行治療，給市民更好臨床服務，在規劃中，這幾天應該會推出。

被問及關於「X men」群聚案，高雄說感染源在台北地區，柯文哲回應，目前北市資料接觸地點跟人都不是北市，高雄市長陳其邁也是唸醫學系，他們如何經過疫調、血清學等，很希望聽他出來講解給我們聽，同樣醫學界，大家可以彼此切磋琢磨一下。

另外，副市長黃珊珊今公布確診者足跡，分別是案15816於7/25下午到建國花市，案15847於7/23、7/25、7/27、7/28在101購物中心5樓上班。

食藥署在7月30日傍晚完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共計26萬5528劑，指揮官陳時中今(4日)終於鬆口表示，目前共有4批完成封緘檢驗，另有10批檢驗中、8批要求業者補資料，而先前他曾提到，如果高端疫苗累積到50、60萬劑就有可能開放施打，有媒體追問目前檢驗中的10批何時會檢驗完成，預計何時開打？對此陳時中回應，大概八月下旬。

關於疫苗這件事情，柯文哲說，「我也不曉得怎麼講，做蛋糕壞掉了不起拉肚子，疫苗打在人體牽涉到有效無效很多問題，還有終究台灣要跟世界接軌，將來一定會要用疫苗護照，我常說非醫學界人士不懂就算了，但我們看得懂就更加憤怒，陳時中回應記者的那一段話，執政不可以這麼傲慢，且為何台灣沒有疫苗打?老百姓也不是傻瓜，實在無法理解又必要這樣硬幹到底嗎?很嚴厲的批評我也不想講，但是這真的會記在民進黨政府一筆嚴重的帳，有無把人民生命放進考慮，反正到現在為止，民進黨所做所為沒辦法說服柯文哲」。