拿下有史以來最佳成績的東京奧運中華代表團羽球隊，今(4日)下午5點20分將返抵桃園機場，空軍派出四架幻象戰機及兩架預備機升空，伴飛專機歡迎選手歸國，並將施放熱焰彈慶祝。幻象戰機每小時的飛行作業維持費（不含地面成本）約在80萬左右，空軍規畫伴飛任務約一個半小時，六架戰機的伴飛成本至少要花費600萬元。

蔡英文總統昨天下令空軍司令部，比照2018年曼谷亞運創下佳績的歡迎模式，安排空軍新竹基地派出幻象2000戰機，前往我國防空識別區的OSTER管制點迎接，在專機進入防空識別區後，將在左右側方別由兩架幻象戰機一路伴飛，在空中進行迎接，並在天候狀況允許下，施放熱焰彈慶祝。

空軍表示，下午將會派出六架幻象戰機升空，除了四架任務機外，另外還有一架預備機，及一架攝影機，實際上將有六架在空迎接。雙方接觸後，機長將會與飛行員進行通聯打招呼，機長也會在戰機列隊後，通知機上乘客進行目視，此時並通知飛行員施放熱焰彈，讓選手迎接這項總統級的尊榮。

本屆奧運羽球代表隊「麟洋配」李洋、王齊麟在本季奧運羽球項目，搶下台灣史上首面羽球奧運金牌，球后戴資穎也成功奪下銀牌，創下空前佳績。今天下午羽球隊成員，包括教練蔡佳欣、賴建誠、陳宏麟、欒 勁、萬佳鑫及選手周天成、王子維、王齊麟、李洋、戴資穎，物理治療師高敏珊、防護員王詩婷共12人，搭乘中華航空CI- 101班機光榮返國，並於5時20分抵達桃園國際機場。

空軍為了配合這項歡迎儀式也不惜花費鉅資，一位一架幻象戰機每小時的飛行作業維持費約要80萬元上下，這還不包含地面人員及其餘材料件成本，這趟伴飛任務預計進行1個半小時，因此預估要花費600萬元。

國防部發言人史順文表示，這次東京奧運，我國代表團創下史上最佳紀錄，因此，總統指示，比照2018年亞運，由空軍伴飛國家的英雄回國。能夠迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸。

史順文也說，伴飛是表達對所有奧運代表團的感謝，考量後續颱風可能造成的影響，今天可能是天候比較允許的狀態，空軍會在飛安第一、戰備任務優先的前提下，全力達成任務。