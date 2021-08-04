左營警分局啟文所警員高志強請駕駛坐上車，他奮力將拋錨車推到路邊。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

近日東京奧運賽場上，中華隊選手表現優異，其中，舉重女神郭婞淳表現亮眼。除了在比賽場外，在左營的馬路上也能看見左營警分局啟文所原住民警員高志強奮力推車的畫面，令民眾相當感動。

高志強於8月3日11時30分許巡邏時，行經中華一路圓環時發現一部藍色自小客車閃著雙黃燈，斜停在路中央，高志強於是上前關心詢問是否需要協助。

31歲劉姓駕駛說，駕車行經圓環時，汽車突然拋錨，已通知拖吊車前來，但無奈汽車無法行駛，只能停在路中等待救援。高志強見狀，擔心此車影響其他用路人，於是高志強請駕駛上車操控方向盤，自己則卯盡全力、前後推動汽車，讓車輛能順利移至車道旁，避免事故發生。

在高志強將車子推到路旁後，沒多久，拖吊車及到場將車輛拖離。劉男對員警的力量及熱忱相當佩服，表示日後外出前會多加注意車況。

警員高志強是屏東縣屏北的排灣族人，排灣族名為「朗嘎魯」，平時為民服務相當親切、熱心，更是所內的開心果，「朗嘎魯」笑著表示：「看到台灣原住民能在世界舞台發光與有榮焉，我能在轄區小角落幫民眾排除困難也是很開心的事，汽車再重我都推得動！」

左營警員推車排灣族人屏東為民服務