國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，被控涉嫌利用營區統包工程採購案，向得標的中華工程公司索賄4500萬元，全案曾因罪證不足不起訴處分，5月份檢調另偵辦中華工程涉違反證交法案，查出他涉貪事證，重啟偵辦，聲押禁見獲准；但有周刊爆料表示，張大偉在偵訊期間坦承收賄，並辯稱將2600萬元的賄款燒了。針對賄款火焚說，檢方表示不予評論。

蔡英文總統2017年力推「興安專案」，斥資數百億元改建全台老舊營舍並換發裝備，並將位在台北市公館的空軍作戰指揮部「福興營區」新建工程，委託軍備局發包，事後由中華工程以30億得標，當時擔任工程營產處長的張大偉負責經手福興營區新建工程業務。

不過，檢調接獲檢舉發現，張大偉涉嫌與中華工程合作，索賄4500萬元，以提高建物每坪造價方式，讓業者得標獲利，不過張到案後否認犯行，當年也僅有擔任白手套的董姓業者片面證詞，且未查獲金流，因此檢察官以罪證不足為由，將張大偉等6人處分不起訴。

檢調持續追查下，今年發現中華工程前負責人沈華養涉嫌勾結廠商，浮報興安專案工程費，虛增款項都流入沈的口袋，比對相關證詞、勾稽工程款項帳務金額發現，張大偉涉案的新證據；有媒體報導，中工透過董姓白手套4度送禮給張大偉，用柚子紙箱、手提包等裝載百萬現金送給張，而張也運用賄款購買台北市房產。

檢方5月指揮新北市調處展開搜索，另向軍備局調取採購案相關卷證，將張的親友帶回訊問，認為張涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞，聲押羈押禁見獲准，另外沈華養也涉嫌違反證券交易法、商業會計法等罪聲押獲准。