最新消息指出，印度金融科技新創公司BharatPe，在新一輪融資中已拿到3.7億美元，又向擴大商業版圖之路成功地邁出一大步。在全球知名投資業者積極加碼下，BharatPe成為印度在2021年第19家獨角獸新創公司。這個南亞大國，即使在2020新冠病毒爆發之年，也有11家獨角獸。

新一輪的E輪融資，主要由美國老虎全球管理(Tiger Global)所主導，同時，BharatPe身價也暴漲至28.5億美元。另外，兩家美國專業投資法人Dragoneer Investor Group與Steadfast Capital 也參與這次新融資案。迄今，印度這隻新獨角獸，已經用自家股票至少成功換取5.8億美元營運資金。

6月曾傳出，成立4年的BharatPe，希望能募得2.5億美元，好讓自己被投資前的估價數值，能上看到25億美元。事實上，這家金融科技新創，2021年2月時，在D輪融資中估值僅為9億美元，2020年更少才4.25億美元。

BharatPe也大方承認，指出融資拿到愈多，才愈容易讓投資者超額認購。同時，自己日後也有IPO(股票初次公開交易)打算。

印度已經成為世界第2大網路市場，擁有超過6.5億名用戶。不過由於基建設施缺乏，印度大部分地區還是沒有網路環境。

BharatPe於2018年成立，主要提供印度的公司行號二維條碼支付方案，以及營運資金借貸服務。據悉，過去一年期間，BharatPe行動支付業務暴增5倍，金錢貸款更是飆升10倍之多。公司希望，最晚2023財年之前，可達成300億美元行動支付規模，以及7億美元總貸款金額大小。

獨角獸，是指成立不到10年，但身價超過10億美元，且尚未IPO的科技新創公司。