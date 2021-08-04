玉山金(2884)今召開法人說明會，公布2021上半年營運概況，自結淨收益280.2億元，稅後淨利102.5億元，較去年同期成長5.8%。上半年每股稅後盈餘(EPS)0.81元、股東權益報酬率(ROE)10.96%、資產報酬率(ROA)0.69%。今年六月，玉山金控總資產突破新台幣3兆元，營運規模以過去10年複合成長率10.3%的速度快速成長，這也是繼2010、2017年分別突破1兆及2兆後，再次邁向成長的新紀元。

在後疫情時代，玉山將聚焦數位轉型，並深耕ESG永續經營的發展策略。玉山金控總經理陳美滿表示，顧客對數位服務的需求成長快速，自去年初以來，玉山行動銀行服務使用人數增加逾4成，其中活躍顧客比例達75%，全行轉帳交易超過93%為數位交易，顯見數位金融已經深入顧客的生活。今年玉山透過RPA(機器人流程自動化)辦理勞工紓困貸款，提供既有顧客線上申請服務，有效加速案件審核流程。玉山目前超過75%的基金申購、信貸申請案件、外匯交易在數位通路上完成，未來將加速數位轉型，打造端到端的無斷點數位金融服務。

在放款方面，今年上半年台灣出口暢旺，玉山掌握國內企業投資及出口成長動能，總放款較去年同期成長7.7%，中小企業放款成長15.5%。疫情之中，玉山善盡企業社會責任，紓困核貸金額為民營銀行第1名。放款成長的同時也保持良好資產品質，截至上半年，逾期放款比率(NPL)為0.17%，逾期放款覆蓋率703.2%。

手續費收入方面，今年前六個月淨手收104.1億元為歷年新高，較去年同期成長6.0%，其中財富管理、證券經紀業務等淨手收分別為48.5億元及19.1億元，均為歷年同期最佳表現。玉山財富管理以科技的力量，結合理專諮詢，全新升級「理財快易通」，讓顧客能夠即時接收基金及海外債券的投資組合建議，交易筆數相較去年同期成長185%，提供量身訂做的專屬服務，不受時間、地點限制，滿足顧客資產配置的多元需求。

玉山數位品牌e.Fingo推出至今，累積的e.Fingo點數可以在全國超過5,000家通路使用，包含超商、連鎖咖啡以及百貨等熱門商家，打造結合數位金融與消費生活場景的生態圈，提供顧客有溫度的數位服務體驗。此外，因應7月1日新電子支付條例上路，玉山與PChome集團共同參與由全家便利商店發起成立的「全盈支付」，為台灣首家整合實體零售、銀行與網路電商的專營電支公司，未來將共同切入多元支付場景、發展更多貼近顧客需求之服務模式。

在ESG領域，玉山銀行董事長黃男州表示，玉山將永續發展融入金融本業，過去已發行4檔綠色債券，檔數與規模均為台灣金融業第1。今年2月攜手多家台灣傑出企業，公開倡議ESG永續行動，目前更積極承做ESG linked loan、主辦永續連結聯貸案件，也承銷首檔外國金融機構(高盛金融集團)在台掛牌之可持續發展債券，提供連結永續目標的金融服務，以實際行動持續擴大永續金融的影響力。