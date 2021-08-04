國防部委由台船(2208)建造海軍「新型救難艦」今天舉行開工典禮，該建造案去年12月4日簽約，合約交期112年8月4日，全案價金29.75億元。今年7月16日完成第一階段(開工)工作報告，今日完成開工典禮後即達成開工條件，預計可申領第二期款2億餘元，將為台船挹注營收。

新型救難艦為海軍重要造艦計畫，也是政府推行「國艦國造」政策中指標型建案。全長87公尺，最大模寬15.5公尺，滿載排水量3,250噸，滿載船速18節。主要任務為拖帶、救難與水下作業，配備有先進的救難系統，水深可達100公尺的潛水作業系統（潛水鐘），以及可在水深500公尺作業的水下遙控載具系統（ROV），將可提升海軍救難能量。

新型救難艦完工後，具有速度快、機動力佳、自動化作業能力高、拖帶拉力大等特性，遂行艦艇救難、拖帶等任務，不易受操作安全及風力等因素限制，有利救難任務達成。

該艦配備整合式載台管理系統(IPMS)一套，包括整合推進、電力等模組裝備警報、監視及控制功能，且備有一套艦上訓練模式模組(OBT)，提供艦上人員熟悉IPMS操作訓練。

台船表示，為有效執行建造管理及交艦後相關保固責任，提供完整維修史略紀錄，亦導入產品全壽期管理系統，整合現有管理資訊，為國艦國造「造修合一」做好準備。