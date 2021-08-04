散裝運價指數、平均日租金創近10年新高，慧洋-KY(2637)今天公布7月成績表現亮麗，單月合併營收16.75億元，月增11％，再次創下新高，年增62.64％；累計前7月合併營收95.60億元，年增46.01％。獲利部分，7月營業利益7.43億元，營益率44％，稅前盈餘為6.41億元，比去年同期260萬元大幅成長，每股稅前盈餘為0.86元；累計前7月稅前盈餘為31.05億元，每股稅前盈餘為4.16元。

慧洋表示，往年歐美等國7、8月暑假進入貿易活動淡季，然今年度截至目前運價指數仍保持穩定，顯示出海上運輸需求仍然相當熱絡。美國將於近期通過近1兆美元基礎建設法案，預期將帶動美國境內的鋼鐵、礦砂等原物料需求，大陸亦因水患災影響夏季作物收成，必須大幅仰賴穀物進口，勢必使原先已吃緊的散裝船舶供給更加嚴重。

由於近年來市場對於輕便型（Handysize）船舶的投資偏低，今年輕便型船舶更是處於供給緊繃的狀態，BHSI指數近期也創下自2008年以來新高1,767點（2021/8/3），平均日租金更超過3萬美元以上，而慧洋船隊中Handysize高達43艘，且至年底集團總計約有24艘船舶將進行換約，樂觀換約漲幅可帶動營運持續走揚。

在船隊規劃上，慧洋7月處分一艘舊船，貢獻公司營運現金流約400萬美元；7月董事會亦通過新船採購案，分別向名村造船所（Namura Shipbuilding）及今治造船（Imabari Shipbuilding）各採購兩艘輕便型高規格新型節能散裝貨輪，總計不高於1.02億美元；此外，7月亦新增由日本村上秀造船（Murakami Hide Shipbuilding）建造4,740噸液化石油氣船加入營運，為慧洋第二艘液化石油氣船，擴增船隊多元性。