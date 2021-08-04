南亞科(2408)今日舉行股東會，展望110年下半年，董事長吳嘉昭預期整體DRAM產業與市場售價可望持續正向發展。同時，公司積極佈局自主技術開發，第一代10奈米級產品正在試產中。新廠也預計今年底動土，目標於112年底前開始裝機。

南亞科技董事長吳嘉昭表示，109年合併營收為610.1億元，稅後淨利76.9億元，每股盈餘2.51元。109年因新冠肺炎疫情爆發、中美貿易衝突，及新台幣大幅升值等影響營收與獲利。公司面對此不利的外部因素，在全體同仁的努力下，仍能維持正常營運，持續獲利。

展望110年下半年，南亞科董事長吳嘉昭預期整體DRAM產業與市場售價可望持續正向發展。同時，公司積極佈局自主技術開發，目前第一代10奈米級製程技術(1A)已完成試產線裝機，前導產品和第二顆下世代DDR5都正在試產中；第二代10奈米(1B)級製程技術的首顆產品也將於近期內開始試產。

另外，南亞科將持續優化20奈米產品組合，除了增加在伺服器及PC OEM客戶的認證，也將加速低功率產品推廣，未來目標市場包括攜帶型產品、汽車及工業等應用，可以有效提高產品價值與銷售彈性。

在新廠興建規畫方面，南亞科為因應市場需求及公司長遠的發展，已規畫在南林科技園區中興建新的廠房，持續導入先進製程及產品，並擴充產能，新廠預計年底動土，目標於112年底前開始裝機，產能規模將視市場需求分階段設置。

南亞科今日股東會決議現金股利案；股東會通過現金股利總額為40億元，因公司轉讓庫藏股及員工執行認股權憑證，參加分派股數增加至3,084,985,894股，故調整每股現金股利分派金額為新台幣1.29660236元。預計8月5日除息。

南亞科今年4月中已宣佈，將在新北市泰山南林科學園區興建一座12吋晶圓廠，採用10奈米製程技術生產DRAM，月產能約4.5萬片，預計總投資金額高達3,000億元。南亞科估計，此投資案將可提供2,000個工作機會，今年底動工，2023年底完工，2024年開始第一階段量產。