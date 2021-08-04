美股Q2財報季表現亮眼，獲利強勁復甦對股市帶來支撐。根據最新資料統計，標普500企業指數成分股中已有59%企業公布財報，其中88%營收優於預期，以通訊服務、醫療保健及科技類股的營收優於預期比例最高，88%盈餘優於預期，以科技、醫療保健及非必需性消費類股的盈餘優於預期比例最高。根據Factset&Refinitive報告顯示，受惠美國全面解封與經濟復甦，2Q標普500獲利年增可望跳升至70%，全年可成長37%-38%，且2022年保持穩健步伐預估成長11%以上，大幅高於長期平均YOY約6-7%，長線展望樂觀，可持續留意科技股表現。

根據Refinitive分析，標普500指數成份股目前按未來估算獲利計算的本益比為21.4倍，低於1月的22.7倍。日盛全球智能車基金研究團隊表示，美股價位雖高，然基本面表現佳，大部分企業財報和財報均相當出色，美股仍然值得續抱。預估2021年電動車銷量將由2020年的260萬輛成長至360萬輛，電動車趨勢明確，車用電子看俏，持續看好電動車相關概念股。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，因美國補貼新政落地、歐洲碳排放政策收緊，後續看好電動車三大概念股。一、公布明確轉型計畫、未來幾年EV產品線豐富的傳統車廠；二、受惠電動車、車用電子和ADAS升級導致需求增加的車用半導體；三、EV滲透率加速搭配充電站布建，包括充電模組、電源管理解決方案業者等。