全球整合性數位發行解決方案的品牌廠美商RIMAGE(銳碼科技)發表全新MAESTRO USB(全自動儲存與標籤印製)系統，攜手錸德(2349)(RITEK)與群聯(8299)搶攻醫療影像、政府警政機構與專業影音零售通路等B2B Professional專業級儲存市場通路。

RIMAGE為全球整合性數位發行解決方案的領導廠商，提供全自動化CD/DVD/Blu-ray各式光碟燒錄，及多色/單色封面列印之軟硬體全方位整合系統方案，並深耕於B2B專業級市場，其全方面應用囊括了影音產業、零售通路、醫療影像，以及政府警政機構等；錸德與RIMAGE長期於光碟事業合作，由於RIMAGE客戶橫跨各式不同專業領域，也因此需針對客戶需求客制化不同的印刷表層。而錸德不僅是當前全球唯一具備從CD-R、DVD-R、Blu-ray 25-200GB，及容量至少高達300G的AD(Archive Disc)完整生產線外，並擁有全球最完整多元化的光碟印刷技術，因而可提供RIMAGE從Printable、高光 Printable，到熱感印刷THERMAL等各種不同專業級印刷表面光碟產品，以符合各式B2B市場應用。

錸德獨家開發的HST快乾熱感印刷塗層技術(HIGH SPEED DRYING THERMAL)，以及HPT高彩熱感印刷塗層技術(HIGH PIXEL THERMAL)是累積數十年光碟技術經驗，創新與研發應用於FLASH產品的新一代印刷塗佈技術。全方位提升了THERMAL的印刷快乾速度、色彩表現，與在不同表面的安定性，將FLASH數位儲存媒體外殼印刷提升至前所未有的便利性與多元化。

錸德表示，公司為MAESTRO USB投入特殊塑料配方與模具，用獨特射出成型技術，使得MAESTRO USB外殼具備超薄與穩固印刷塗層的效果；且採用獨家開發的HST快乾熱感印刷塗層技術(HIGH SPEED DRYING THERMAL)及HPT高彩熱感印刷塗層技術(HIGH PIXEL THERMAL)，搭配RIMAGE獨步全球的LIGHTS-OUT自動化THERMAL印刷系統，可高速且穩固地熱轉影像圖片到每支USB儲存碟外殼上，提供各式B2B客戶小量多樣的客製化需求；美商RIMAGE將事業版圖從光碟跨足至FLASH儲存市場之際，選擇錸德作為在Maestro USB碟印刷塗層合作技術廠商，除更加鞏固雙方合作，也肯定錸德品質與技術。

錸德集團深耕儲存媒體市場，除光碟外，投入FLASH快閃記憶體市場運營超過20餘年，此次獲得銳碼科技青睞，與RIMAGE及群聯攜手Maestro USB專案，期待藉由美商RIMAGE多元化合作，可以開發出更進階的數位儲存產品，推升營運績效。