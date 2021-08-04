位於廣東沿海的熱帶性低氣壓TD11於今(4)早8時增強為今年第9號颱風「盧碧」(Lupit），由於正逐漸接近台灣海峽，中央氣象局稍早2：30已發布海上颱風警報，此外，由於颱風的深對流位於中心以南，恰好是大低壓帶中西南風最強勁的位置，因此颱風北上將挟帶大量西南風水氣，中南部需慎防大雨或豪雨。

「盧碧」目前位於台北西南西方約700公里之海面上，正以每小時10公里速度向東北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑60公里，由於輕颱盧碧正持續往東北方朝台灣海峽方向前進，氣象局已於稍早發布海上颱風警報，周五、周六是颱風距離台灣最近的時候，環流加上強勁西南風雙重影響，西部地區容易有強降雨級強陣風，不排除有致災性強降雨出現。

中央氣象局預報員劉宇其表示，第9號颱風「盧碧」的中心目前在東沙島西北方海面，向東北轉北移動，其暴風圈逐漸接近東沙島海面及台灣海峽，對台灣海峽及東沙島海面將構成威脅，上述海域船隻要嚴加戒備，預計明天中午前後盧碧將登陸廣東與福建交界。

在未來路徑上，明天颱風登陸後仍會持續以偏北轉東北前進，周三到周五會逐漸通過福建沿海，屆時暴風圈很可能會對澎湖、金門、馬祖造成威脅，氣象局可能會針對上述地區在明天下半天發布陸上颱風警報，但若颱風提早登陸，受到地形破壞使得強度減弱，很可能會以熱帶性低氣壓的狀態影響彭金馬，但無論強度如何，都會為彭金馬帶來不小的降雨。

劉宇其指出，由於颱風的深對流位於中心以南，剛好是大低壓帶中西南風最強勁的位置，因此颱風

颱風外圍環流將持續把西南風水氣的帶進中南部，周五、周六是影響台灣最明顯的時候，屆時中南部將有大雨或豪雨發生，北部、東半部則有局部短暫陣雨，預計下周日(8)將加速逐漸遠離。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興分析，根據各國系集預報路徑顯示，盧碧颱風以朝向台灣海峽方向移動的機率最高，並於福建汕頭至廈門間登陸的機率較高，受盧碧颱風外圍環流影響，中南部易有短時豪雨發生的發生的機會，嘉義、台南、高雄和屏東都是降雨高風險區。