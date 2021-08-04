由上海燭龍團隊研發、遊戲新幹線代理的3D仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，將於8月5日推出全新改版「天門終開」，加入四處野外地圖與三大秘境副本，還有世界探索玩法「秘櫝蘊珍」、帳號共享機制及裝備升級系統等多項精彩內容，並於今（4）日開放新版本預先下載，讓玩家可以在改版當天迅速體驗最新內容！

《古劍奇譚網路版》「天門終開」改版預告

主線劇情大躍進 劇情回放功能重溫往日情懷

隨三大主線劇情推進，「劍主奇譚」功能也全面升級，翻新介面、收錄人物列傳，讓玩家體驗每位人物的個人魅力，更新增劇情回放「萬影鏡」功能，隨時重溫經典動畫劇情。

「昊蒼」劇情主題「不及知交」MV

「劍主奇譚」功能升級 加入劇情回放功能

開放新秘境及地圖

本次改版開放四處野外地圖「琅泉境」、「雙樹宮」、「忘憂谷」、「象趾林」及三大秘境副本「琅泉境．逆城」、「雙樹宮」、「忘憂谷之戰」。「琅泉境．逆城」在很久以前，百草谷叛逃的墨者昊蒼曾協助鍾無癡打開「琅泉境」的橋界，秦陵之盟弟子雖全力對抗，奈何與昊蒼和驚蟄教實力相差懸殊，讓昊蒼得以無名之劍劈開天門，擊倒仙侍離去。如今，琅泉境終於傳來了消息，開啟全新冒險篇章。

初入琅泉境 再遇舊時人

「雙樹宮」位於豫章東岸的天玄教據點，素有「江南第一聖教」之稱。伊琅相思得到《烏詔葬歌》全篇後，從中獲得「江都西郊」和「豫章」兩處線索，便派使者安杜依前往「雙樹宮」查看，卻遇單希亞帶領夜魍叛軍突襲，強奪「陰幽泉」，使得死傷無數。這場戰事的始末，有待仙家弟子們親自探尋。

在平定「相柳之禍」後，「神一道天」與「天玄教」對於如何處置上古遺物「七曜古鏡」屢有爭執，直至「忘憂谷之戰」爆發後，兩方更是徹底決裂，玩家將在各方知情人的引導下，重回五年前驚心動魄的大戰，解開層層迷霧。

突襲「雙樹宮」

「忘憂谷之戰」

開創新成長模式 裝備系統全面革新

遊戲內新增帳號共享機制，包括成長模式、帳號獲取、角色消耗機制等，不僅能輕鬆升級，遊戲資源也可在每個角色相互流通，同時提升「追趕機制」加速補足遊戲進度，而「裝備系統」也全面革新，可自由選擇、切換不同屬性搭配，還強化了保底措施讓玩家都有機會獲得心儀的裝備！

開創全新成長模式、帳號共享機制

裝備系統全面革新

全新世界探索玩法及PVP鬥法升級

全新登場的世界探索玩法「秘櫝蘊珍」，在博物學會聚集各方奇人異士，其中有幾位高人將珍寶藏於遊歷之處，消息一出，就此開啟了尋寶大探險時代。為了提供更好的PVP成長體驗，本次也優化可一鍵自由切換不同屬性的鬥法裝備，讓野外及競技場挑戰更彈性靈活，此外，並新增競技場地圖「琅泉境」及重啟大型戰場30 VS 30「鬥戰狂殺」，帶來更多戰鬥樂趣。

全新玩法「秘櫝蘊珍」

PVP鬥法系統升級

「千秋戲」加入《古劍奇譚網路版》牌組 偃甲秘術進仙府

「千秋戲」作為古劍世界一大特色，本次加入《古劍奇譚網路版》牌組，玩家們熟悉的經典角色都將一一登場，並開放隨機匹配功能，趕緊和其他牌友來場旗鼓相當的對決！而仙府家園也新增偃甲系列家具，透過偃甲家具自由搭配組合，就能實現物件運轉、傳送等功能，無論是搭建機關密室、主題樂園都不再是夢想！

千秋戲加入《古劍奇譚網路版》牌組

互動式偃甲家具上線

首次與《蔬菜精靈》跨界合作

日本知名插畫家「朋吉」旗下創作《蔬菜精靈》首次與遊戲聯動登場，《蔬菜精靈》將水果、蔬菜還有多肉等植物與動物結合，創造療癒人心的蔬菜精靈，成功讓小朋友愛上蔬菜，人見人愛的《蔬菜精靈》將現身《古劍奇譚網路版》與玩家見面！

來人吶，蔬菜成精啦！

《古劍奇譚網路版》與《蔬菜精靈》首次推出聯動活動

秦陵招募計畫、十大主題活動開跑

為感謝玩家支持，官方釋出十大主題活動回饋，除了14天限時免費暢玩，每天還能獲得最高888紅包獎勵！邀請好友加入，還能得到掛飾「修羅斬」及好友專屬頭銜。新一季「秦陵弟子招募計畫」也同步開啟，祭出新手高等裝備、老玩家也可獲得金色頭銜及「紅塵任雪」專屬時裝等扶持獎勵。

免費暢玩還能獲得888紅包獎勵