台中市漢妮之家公益發展協會發起勸募1000份皮膚照護包。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

漢妮之家2020年針對頭頸癌弱勢患者提供造口袋及口腔照護包。（漢妮之家公益發展協會提供／王文吉台中傳真）

台中市漢妮之家公益發展協會2019年推出「愛醬敷系列公益計畫」首部曲，募集大腸癌等患者所需之造口袋；以及2020年針對頭頸癌患者所需的口腔照護所推出二部曲，共提供1920份造口袋給低收及邊緣戶造口人，也發放出1204份口腔照護包，幫助頭頸癌患者減輕化放療過程中產生的口腔發炎與潰爛。

今年漢妮之家再為需接受放射療法的癌友們推出第三部曲「切膚之痛-為弱勢放療癌友而募」活動，希望能募集1000份皮膚照護包，並為陷入困境的癌友家庭提供扶老救助金以及子女教育補助金，減輕經濟弱勢癌友放療過程的放射線皮膚炎，用眾人愛心支持，陪他們在人生道路上再走遠一點。

漢妮之家理事長曾愛真表指出，依醫學文獻記載，頭頸癌等病患約70至90％需接受放射線治療，治療期間有高達80至94％的患者會出現程度不等的放射線皮膚炎，舊傷未癒，新傷再起，發炎的疼痛與皮膚潰爛，往往打擊癌友繼續治療的決心。

曾愛真表示，若能在放療初始提供健保不給付的放療專用皮膚照護品，將能有效舒解疼痛和發炎症狀，並降低副作用。另考量在疾病及疫情雙重壓力下，弱勢癌友難以負荷經濟重擔，漢妮之家也提供癌友家庭扶老救助金及子女教育補助金。

曾愛真說，此次勸募依法經台中市政府社會局核准，目標募集1000份皮膚照護包，每份1600元，另勸募癌友營養品20萬元，癌友扶老及子女教育補助金50萬元。

曾接受漢妮之家「愛醬敷系列公益計畫」二部曲口腔護理包的台東馬偕醫院癌症資源中心個管師黃云貞表示，病患接受化學及放射線治療期間有90％會產生不同等級的口腔黏膜炎，感謝漢妮之家提供口腔照護包，讓癌友不致因為買不起相關照護用品而產生嚴重口腔粘膜炎甚至死亡。