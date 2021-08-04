衛福部長陳時中表示高端沒有做第三期試驗，是做免疫橋接給予EUA，所以沒有保護力資料。對此，國民黨立委賴士葆指出，7月26日高端總經理陳燦堅接受廣播節目專訪時說高端疫苗保護力，「足以抵擋目前的Delta病毒或Beta病毒」，賴要求食藥署追究散播假訊息。

賴士葆指出，高端瞬間被拉抬成為法定公費的疫苗，在網路上與莫德納、AZ並列，供民眾勾選，然而網路上卻沒有任何高端保護力的說明，陳時中對此表示，是因為高端沒有做第三期試驗，是做免疫橋接給予EUA，所以沒有保護力資料。

賴士葆質疑，既然高端疫苗沒有國際認證，沒有保護力證據，為什麼讓國人施打？有人質疑這個疫苗空窗期是預先設計好，讓疫苗開天窗，讓千萬人等待施打疫苗，沒有選擇，只好遷就打高端，符合陳時中所說的「有打總比沒打好」。這一切都是陰謀還是巧合？

賴士葆也指出，高端總經理日前在廣播節目上說，「高端疫苗產生的保護力，足以抵擋目前的Delta病毒或Beta病毒」，然而高端疫苗沒有經過三期大規模的人體試驗，這樣誇張地宣告已經涉及不實的療效宣傳，食藥署為什麼不追究這樣的假訊息？