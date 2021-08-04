台中市府勞工局4日對中區瓦斯止漏作業，造成五名勞工昏迷送醫，立即處以勒令停工，要求業者提出復工改善計畫，經審核通過，無再發生災害危險之虞才准予復工，對於違反《

職業安全衛生法》將處3萬元以上、30萬元以下之罰鍰。

勞工局調查指出，4日中午11時18分許，杰生企業從事天然氣管線修漏作業，造成5名勞工命危送醫職業災害，勞動檢查處接獲職災通報後，立即派員瞭解事發經過與原因。

經查因欣中天然氣公司接獲民眾反應瓦斯外洩，4日上午委由該公司承攬廠商杰生企業前往台中市中區成功路執行天然氣管線修漏作業。

勞動檢查處派員檢查，初步判斷該單位未先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，訂定危害防止計畫、未於作業前確認氧氣及危害物質濃度，作業期間採取連續確認措施、未設置適當通風換氣設備，並確認維持連續有效運轉。

勞工局長張大春指出，業者《違反職業安全衛生設施規則》予於停工改善，並要求該公司提出復工改善計畫。

張大春表示，因涵洞內部屬局限空間通風不良易有缺氧或中毒危害，依據過去災害案例的慘痛教訓，侷限空間作業發生緊急狀況時，如個人安全防護裝備不足，切勿貿然進入搶救，應確實依緊急應變處置措施辦理，並通報消防單位進行搶救，以免造成更多人員傷亡。

防止此類災害，勞動檢查處已建置侷限空間作業通報機制，透過網路平台、宣導及檢查等多元管道方式要求事業單位，從事侷限空間作業前，通報其施工作業期程，掌握工程動態實施精準檢查。

勞工局呼籲，事業單位從事侷限空間應落實勞工應上工前，實施缺氧作業與緊急應變教育訓練、建立局限空間工作許可機制、人員進出管制，設置現場作業監視人員、指派缺氧作業主管監督作業。

此外，並確認通風設備可正常使用，在作業前、作業中實施通風換氣，另須置備空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索等設備。