林昀儒年僅19歲就在本屆奧運男單打進4強，世界排名上升到第5，未來前途不可限量，事實上出生書香世家的林昀儒目前即將升上輔大體育系三年級，多益成績達710分，能文能武的表現讓眾人驚嘆不已。如今又有網友起底林昀儒家族包括昀儒哥哥、表哥、表姊、姑姑、姑丈等逾20位親友都是台大校友，強大的學霸親友團讓網友驚呼「一個家族要洗到這麼多台大生要有多猛！」

林昀儒的母親陳貴玲2日從宜蘭縣壯圍國中校長退休，她坦言在國外看到日本選手伊藤美誠團隊自備電鍋煮飯，對賽事的各環節相當講究，是她自願退休的原因之一，希望能陪伴兒子出國征戰。

在教育界服務28年，今年52歲的陳貴玲在8年校長任期屆滿後，選擇自願退休。（圖／李忠一攝）

林昀儒的爸爸林學宜則是宜蘭大學的教授，日前曾在臉書發文指出林昀儒從小學三年級開始接觸桌球，因為這是一項非常講求技術性的運動，所以從小學五年級起便自費聘請教練，「而昀儒最初的貴人就是他的舅公－陳志堅先生，資助我們經費聘請教練，才得以讓昀儒在初期即能快速成長。」

不少人好奇林昀儒的舅公陳志堅是何方神聖？就有網友在PTT爆料指出，陳志堅是某公司的董事長，每月贊助10萬元，培養林昀儒打桌球。

此外原PO更貼出「NTU台大學生交流板」臉書社團的PO文截圖，其中可見一名社團成員發文吶喊「幫我侄兒『林昀儒』加油」，有人反問這跟台大有何關係？發文者解釋，「昀儒哥哥NTU在學、表哥NTU在學、表姊NTU在學、姑姑、姑丈、阿姨、姨婆、舅舅…超過20位台大校友。還有我是NTU老師及NTU畢業，並且是NTU校友總會理事。」

林昀儒背後強大的學霸親友團，讓原PO驚呼「一個家族要洗到這麼多台大生要有多猛，要篩選優良基因幾代才能出這麼多優秀人材？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「有實力的家族」、「這基因太神了」、「一般家庭舅公算是遠親，還願意花大錢培育非直系親屬，光想你就知道這個家族的風氣了」、「小林不學桌球，普普通通的像一般小孩一樣成長，基因也夠他念四大（台清交成）以上了，這才顯得家人願意支持和他的努力更難能可貴」。