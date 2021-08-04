國內這波新冠肺炎爆發，衝擊各產業經濟，行政院去年發放三倍券振興經濟，近日擬再推出五倍券，將依循三倍券的模式發放，但不少民眾認為真鈔換券的方式比較有感，因此去年申請數位綁定的比例並不高，事實上，若想領現金，只要進行數位綁定，消費達規定金額，也可以領現金，甚至到ATM就可以領。

據《ETtoday新聞雲》報導，一名女子透露，去年發放振興三倍券時，不少人花時間排隊，為避免人擠人，她選擇信用卡數位綁定方式，因為只要累積消費滿3000元，就會回饋2000元，可直接存回卡片，或是至ATM直接領，同樣也有拿到現金的感受，她更表示，若今年的方案與去年一致，仍會選擇領取數位振興券。

據去年經濟部的辦法指出，只要4步驟就能至ATM領取現金，第一，數位振興券3方式擇一即可，包括行動支付、電子票證及信用卡；第二，至數位支付業者平台，只要輸入身分證字號及手機號碼進行綁定；第三，同時選擇ATM領現金回饋；第四，消費累積達3000元，8天後就會收到簡訊。

民眾收到簡訊後，可至國泰世華、台新、中國信託ATM（含超商提款機）插入金融卡，並選取振興券提取功能，輸入身分證字號並同意個資宣告，交易成功後，即可成功領取2000元。