指揮官陳時中今(2)日召開防疫記者會，說明本日的疫情狀況，而在記者會中，陳時中與防疫團隊都配戴著中華隊羽球男雙「麟洋配」奪得金牌的決勝點文創口罩，陳時中的更是寫上「Taiwan硬啦」，引發網友討論；但目前台灣防疫相關物資，尤其是疫苗的存量相當吃緊，網友紛紛表示「比起那些，我比較關心疫苗in了沒？」

中華隊羽球男雙「麟洋配」奪得金牌後在國內爆紅，而最後一球落地後的界內判決圖更是引發二創風潮；陳時中今日記者會中也戴上「Taiwan硬啦」的相關文創口罩，並表示我們的隊伍表現相當不錯，不管有沒有得牌都展現了鬥志、技術及好的風範，因此指揮中心就戴上這個口罩，表達對奧運英雄也是心有同感。

該畫面也引發網友討論，但比起追時事梗，許多人還是認為好好顧好防疫比較實在，目前台灣疫苗數量嚴重不足，儘管目前為止已達到34%的疫苗覆蓋率，但是目前庫存的疫苗所剩無幾，國外訂購的疫苗都尚未抵台，網友直言，「比起這些有的沒的，我比較關心疫苗in了沒？」