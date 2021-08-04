苗栗縣政府特別聘請16名最強手作職人教習苗栗青年們手作職能。（謝明俊攝）

手作職人潘彩雲秀過羊毛氈製作出許多可愛小玩偶。（謝明俊攝）

手作職人徐靖涵投香氛世界。（謝明俊攝）

蘇筱晴擅長將柔弱美麗的花朵變成永恆。（謝明俊攝）

張巧惠喜歡烘培可口的甜點供大眾享用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌實際體驗絹印。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與多名縣議員一同欣賞手作紙黏土達人陳千鈴作品。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為了加強苗青學習各種手作職能，舉辦百工職人創客工作坊，今年持續推出，並分成3大工作坊，邀集16位最強手作職人教習有興趣青年手作技能，預計將提供270個學員名額，16名手作職人涵蓋各種不同領域，將提供給苗栗青年最好的學習資源，讓苗青們「菁益求精」。

近10幾年來，手作風氣在全世界興起一股浪潮，並形成一個可觀的產業，國內也有許多青年投入手作產業中，產品獲得非常高的評價，並非常受到市場歡迎，使得手作職教成了非常夯的需求。苗栗縣政府勞青處先前舉辦過百工職人創客工作坊，受到許多年輕人歡迎，今年，勞青處再從8月底啟動，共聘請16名最強手作職人出任講師，將分成3大工作坊、開設18個班次，可提供270個學員名額。

16名最強手作職人包括了，獨白計畫范孟軒以充滿美學與美味的甜點，吸引眾人目光與味蕾；來本冊子工作室的邱映樺以手工書傳遞手作心意與溫暖；筱花房花藝工作室的蘇筱晴提供專業的花藝設計，為生活添增療癒綠意；LAIKA 拉依卡的徐靖涵帶來植感香氛，詮釋對於自然之美的幸福想像。其他還有絹印、羊毛氈等豐富的工藝品展示，展現在地創客精神的實踐及生活美學的繽紛。

勞青處處長彭德俊表示，今年的工作坊分成三大主題，分別為新時代創客服務工作坊、工藝創客工作坊和客家山海美學融入印染繡衣創客工作坊，16位職人講師教習百工技能，讓學員未來創造出具市場品牌潛力的商品，發揮「職人自造─菁益求菁」精神，用雙手實現自己的夢想。

縣長徐耀昌表示，協助青年個人職涯探索及發展規劃，向來都是縣府最重視的議題之一。本次計畫以「訓練即就業」、「上工即上手」為目標，鼓勵培養青年在印染、服飾、手作、皮件、木工、行動廚房等面向都能多方嘗試體驗。期許透過創客工作坊課程，幫助更多的青年朋友願意留鄉、返鄉。