奧運羽球奪牌選手李洋、王齊麟、戴資穎4日將搭乘華航班機返台，傳出蔡英文總統要求國防部起飛4架幻象2000戰鬥機空中迎接，國民黨立委鄭正鈐痛批蔡英文拿防衛作戰的軍機當奧運選手的啦啦隊，削弱國軍的莊嚴與嚴肅性。此外，每位奧運選手都是國家的榮耀，同樣拿金牌的郭婞淳返台無戰機接機，卻無相同禮遇，他認為小英總統搞雙標只會分化體育的團結。

「戰機是作戰用，並非拿來當啦啦隊。」鄭正鈐指出，此次台灣國手在東京奧運表現亮眼，引起全民熱血，顯示台灣運動實力愈來愈好，是非常好的事情，但聽聞蔡英文將派出戰機迎接金牌選手，他認為戰機畢竟是作戰用，拿來替奪牌選手的接機此種花俏的舉措，需要再三思考。

鄭正鈐指出，國軍應著重國家防衛相關之事，非用來幫襯，若說此次奧運熱讓很多人想跟運動扯上關係是好事，以政府機關來講，以總統的高度去祝賀未嘗不可，但下令要國防部當啦啦隊，實在不適合，也讓國軍的莊嚴、尊嚴受到影響。

此次台灣在奧運表現絕佳，鄭正鈐認為每個國手都引以為傲，但祝賀的方式很多，甚至舉辦遊行也都可以給予選手最大的尊榮，可調動國防部戰機接機，把國防跟體育攪和在一起，他非常不以為然，既不適合也相當荒謬。

此外，鄭正鈐提到同樣是金牌舉重選手郭婞淳返台時，也無戰機迎接，對於其他運動選手來說是不公平的作法，硬要推派戰機升空迎接特定選手，他認為此舉有分化體育團結的嫌疑。鄭正鈐表示，選手打進奧運都是花了十數年工夫才走到今天，奪牌讓全台人民與有榮焉，但蔡英文對於運動賽事也要雙標，是對運動團結搞分化。