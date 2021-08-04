基隆市中正國中前校長廖達鵬於教育界服務長達46年，盡管退休，仍在校內擔任民俗體育義務教練，以志工精神，持續將自己的教學經驗傳承給後輩，他致力推廣跳繩與扯鈴，長達40多年，曾是薪傳獎得主，今年再獲教育奉獻獎。

廖達鵬1967年從新竹師範學校畢業，分發到武崙國小任職，當時因學生成長背景差，為了讓鄉下孩子也有機會外出運動，他決定帶著學生們打躲避球，但隨熱潮改練手球運動，並以跳繩訓練體力，他說，當年恰巧政府推動民俗體育，藉此同步推廣跳繩、踢毽子等民俗體育，一路傳承到其他學校。

1980年，廖達鵬決定到中正國中任教，也將民俗體育帶進校園、成立民俗班，從老師、主任、校長一路待到退休，長達33年，被封為「基隆民俗體育之父」，他受訪表示，在中正國中的第一年，因緣際會下於國外接觸到扯鈴，當下覺得有趣，決定要回台推廣，並請專業人士教學，隔年開始到全省各地介紹這項民俗體育。

廖達鵬指出，扯鈴原本是使用竹子製作，1顆500元售價不菲，訓練時不慎重摔也容易損壞，當時不敢讓學生自費，只能自己花錢買，每一晚再使用南寶樹脂和竹片修補破損處，他說，一開始都是自己出錢、出力，雖然有時候很辛苦，但樂在其中。

廖達鵬2013年退休後，曾擔任中華民國民俗體育運動協會理事長，全力推動民俗體育全民運動會，並多次帶團出國巡迴演出。盡管未在學校任教，仍持續在中正國中民俗體育兼任義務教練，傳承經驗，他說，現在已逐步退到幕後，準備交棒給年輕人，希望民俗體育能一直延續。