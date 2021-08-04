國軍弟兄協助受災戶清運土石。(龍崎區公所提供／曹婷婷台南傳真)

上周五起西南氣流發威，台南市龍崎區部分路段不堪大雨連日沖刷，近日陸續出現路面崩塌、邊坡土石滑落，崎頂里10戶民宅屋內外滿布土石，公所緊急通報搶救，軍方今天動員協助清理。

崎頂里長黃怡婷說，崎頂里有10戶民眾從上周日反映住家後方有土石流沖刷，幸運並無危及住戶安全，但出入不便，也擔心接下來又有颱風，若雨勢不斷，土石流災情恐擴大，趕緊尋求國軍協助。

龍崎區公所指出，龍崎地質屬易沖刷流失的黃砂壤、白堊泥岩，大量土石崩滑常引發災害，龍崎區公所災害應變中心目前共受理通報土石災害近50件，其中，崎頂里新市子聚落內10戶民宅受山坡土石泥流沖擊，屋內外都是淤泥，因當地住戶多為年長身弱者，緊急呈報市府向台南市後備指揮部申請20員兵力協助，今天進駐協助居民清理屋外泥濘。

龍崎區長顏振羽表示，該連棟民宅後方山丘地為林務局國有土地，因山表裸露缺乏植被，將與有關單位研議如何規畫改善，尤其，颱風盧碧又即將來襲，已請公所各防災課室嚴加提防並注意家戶安全，必要時並協助居民撤離到避難處所安置。