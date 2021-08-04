國健署上月審核通過雲林科技大學、口湖鄉老人福利協進會入選「110年銀髮健身俱樂部補助計畫」，縣府計畫處表示，將利用本計畫收集山、海的老人運動大數據。

依據衛福部統計，國人的健康餘命是72.39歲，不健康生存年數是8.51年，雲林縣65歲以上老人人口數占總人口數的19.34％，排名全國第3，如何解決高齡衍生的營養不足、運動不足、慢性疾病、功能退化，是雲林縣府面臨的迫切問題。

雲科大產學研大樓內有一「智慧樂齡健康促進中心」，是專為高齡者需求規畫的運動空間，擁有前端的健康檢測科技。口湖鄉老人福利協進會長期推動老人照顧服務，範圍涵蓋口湖鄉、水林鄉、北港鎮、台西鄉、四湖鄉、麥寮鄉、東勢鄉，擅於針對個案作個別管理，同時提供完善的社區型照護。

縣府計畫處表示，非常高興山、海各有1個計畫同時入選，將可聯合雲科大運動休閒研究所，設計出長者專業的運動中心，並連結照顧老人經驗豐富的口湖老人福利協進會提出個人運動設計指導，提高海線偏鄉地區的長者運動習慣。

計畫處長李明岳表示，「雲科站」的計畫可結合更多產官學界的資源，成為高齡運動與健康推廣的基地；「口湖站」將推廣衰弱高齡運動者正確運動的認知和技能，增加肌肉抗老，達成促進身體表現、心理健康的目標。

他表示，縣政府致力於改善縣內高齡者的生活品質，以創新設計思考模式，整合民間各項資源，不斷推出更前端的高齡者照護服務，包括與中正大學簽訂合作協議率全國之先成立首座青銀共生基地、首創失能老人親屬照顧津貼、爭取首座國家級高齡醫學與健康福祉中心、運用各項防走失及獨居老人緊急救援服務的科技計畫等。