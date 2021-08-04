疫情趨緩，疫苗仍供不應求，新北市副市長劉和然今在黃光芹廣播節目專訪時痛批，台灣晚了國際一年才爆發疫情，理論上也多了一年的準備時間，但中央對疫苗的政策只能用「亂」這個字來形容，尤其是把人民弄得非常亂，甚至利用策略掩蓋問題。

劉和然表示，中央的政令與各部會公告不斷跟人民保證疫苗數量一定夠，但想達到預估的覆蓋率現有劑量怎麼算就是不夠，後來說「供貨吃緊」，最後才在國民瘋迷奧運賽事期間終於在記者會上承認「疫苗不夠」。

劉和然指出，台灣的人民很可愛，很善良，早就能接受「疫苗不夠」的現實，但現在問題出在中央不願承認這個事實，用很多數字、策略跟方法把大家弄得很亂，製造彷彿疫苗還夠的表象。

劉和然直言，尤其是弄了一個疫苗施打預約系統，要先做意願調查，公布有多少人表達接種意願，然後再預約，他「看了都快昏倒」。

劉和然強調，「如果今天疫苗夠，哪需要那麼麻煩？」他表示地方政府絕對沒有要甩鍋中央，最高指揮官願意公開承認疫苗不夠，反而讓他感到寬慰，將繼續投入心力想辦法如何偕同進一步控制疫情。

劉和然認為，至於這段時間裡很多人為了幫中央解釋疫苗為什麼不夠，做了很多不好的舉動，實際上是在折損第一線人員服務的熱情。