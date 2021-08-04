周二美股三大指數同步勁揚，標普500指數再寫收盤新高！台股今日氣勢如虹，半導體龍頭台積電(2330)開高4元進逼600關，聯電(2303)站上60元，世界(5347)急攻漲停133.5元，加以面板三虎群創(3481)、友達(2409)、彩晶(6116)聯手強攻漲停，以及陽明(2609)等貨櫃航運股走穩，帶領指數收復月線及17600城門，呈現連3紅走勢，終場加權指數上漲70.13點，收在17623.89點，成交值仍不到4千億、縮至3740.26億元。今日外資(不含外資自營商)買超106.1932億元，投信賣超29.9788億元，自營商買超20.2912億元，三大法人買超96.50億元。

費城半導體指數攀高，激勵台積電(2330)開高4元進逼600關，聯電(2303)站上60元，日月光投控(3711)收在天價131元，世界(5347)法說會釋出Q2營運創高、Q3展望樂觀利多，今日火速漲停鎖到底；面板三虎在群創(3481)挾Q2獲利登峰下亮燈漲停，成交量衝上78.7萬張躍居台股之冠，激勵彩晶(6116)跟著放亮攻頂，友達(2409)盤中亦亮燈漲停，成交量達72.3萬張，勇奪台股成交量第二大。IC設計族群亦不遑多讓，聯發科(2454)、聯詠(3034)、矽力-KY(6415)、新唐(4919)、矽統(2363)聯袂勁揚。記憶體族群獲買盤敲進，鈺創(5351)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、品安(8088)同步勁揚。

傳產族群亦獲買盤關愛，惟資金比重有所降溫，航海王與鋼鐵人命運則大不同！貨櫃三雄陽明(2609)、萬海(2615)、長榮(2603)順風前行，中櫃(2613)、榮運(2607)、台驊投控(2636)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)等攜手揚帆。鋼市上半年熱絡，新光鋼(2031)上半年每股淨利5.04元將可望居鋼廠每股獲利王，中鋼集團中鴻(2014)上半年獲利也是同期新高，每股淨利2.77元，惟鋼鐵股今日賣壓沉重整體走勢低迷，燁興(2007)、燁輝(2023)、大成鋼(2027)、威致(2028)、彰源(2030)跌勢較重。

台股今日在聯電、聯發科、台積電、世界先進等電子權值股領軍穩盤，加以群創領軍面板三虎同步亮燈漲停助攻，貨櫃三雄也齊步收高，帶領台股收復17600及月線關卡，呈現連3紅走勢。外資今日順勢加碼台股、買超106.19億元，連3日買超達361.3億元。台股今日雖站回月線，惟籌碼凌亂及強勢股波段漲幅已高等因素，買盤維持觀望態度，使量能持續萎縮，已連兩日低於4千億元。分析師表示，整體盤面轉為跌深反彈格局，並非過去一路走高情況，尤其先前強勢的貨櫃三雄格外明顯，隨短線操作風險增加，高檔風險趨避心態轉濃，自然造成量縮現象，雖無須過度擔心，但要突破困局仍需指標股出面領漲。

惟市場人士表示，台股連日量縮整理、指數緩步盤堅，反而提供市場休養生息的機會，短短6個交易日指數已從低點反彈超過700點，台股人氣仍在，當沖降溫有助籌碼沈澱，待多頭重新點火，指數有望重續攻。從美國聯準會示警Delta病毒恐拖累復甦來看，全球疫情發展似乎有出現拐點變化跡象，而目前美歐股市多處高檔，並呈現技術性背離結構，短線降溫風險亦見明顯攀高，尤其台股人氣退潮速度超乎預期，現階段台股要有大行情表現的可能性並不高。選股布局上仍應回歸基本面，聚焦基期相對較低或技術面降溫的標的方向著墨。