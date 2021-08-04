工業電腦大廠研華(2395)今（4）日召開線上法說，展望2021年第三季營運，在假設平均匯率28元狀況下，預期合併營收將落於5.1～5.3億美元（約新台幣143～148億元），約季增0.6～4.2％、年增9.6～13.4％，毛利率估落於36.5～38.5％，營益率回升至16～18％。

研華指出，目前訂單能見度已達明年上半年，但零組件缺料狀況持續，對第三季營收仍有5～10％遞延影響。對此除持續合理反應成本、限縮現貨市場採購外，並規畫兩岸廠區同步擴產，預期下半年集團產能可提升3成，帶動毛利率逐步改善，對下半年營運展望樂觀。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，第二季接單出貨比（B/B Ratio）達1.72的歷史高檔水位，7月亦維持高水位，顯示客戶在市場缺料狀況下，以積極下單方式確保產品如期達交，訂單需求保持強勁。

各區域概況方面，陳清熙指出，受惠解封後企業支出等專案重啟，三大區域景氣及需求均穩健復甦，除了北美因缺料導致訂單遞延比例較高、第三季營收估小幅衰退外，歐洲及大中華區均可望繳出雙位數高成長。

東北亞市場方面，韓國受惠IEM設備需求強勁，第三季營收可望續繳雙位數成長，日本則進行營運資源整併、改以新團隊深耕，營運可望逐季成長。新興市場普遍可望年增雙位數，其中印度、東南亞、中東和非洲均有高成長表現。

以事業群及產業觀察，陳清熙指出，受惠風電、太陽能、電動車等新能源，新基建及智慧醫療等需求暢旺，整體營運動能強勁，有利第三季工業物聯網（IIoT）、嵌入式物聯網（EIoT）及服務物聯網（SIoT）平台事業群成長。

不過，博奕產業因疫情影響尚未完全解封，第三季雖已開始部分出貨，仍未擺脫衰退局勢。日本設計製造則受東京奧運訂單結束、新專案未能銜接而呈現微幅衰退，對嵌入式物聯網（EIoT）及應用電腦事業群（ACG）影響較多。

研華營運長林東杰指出，受惠工業電腦、伺服器、產業應用等需求明顯增溫，研華上半年接單年增80％，已接訂單（backlog）需求強勁、能見度達明年上半年。但零組件缺料影響持續，整體狀況雖略有紓緩，但缺料項目與上半年不同。

林東杰表示，研華對此除了持續優化採購流程、簽長約確保配料承諾、導入替代料、合理調漲產品價格反應成本等方式積極因應外，亦規畫桃園及昆山廠區同步擴產，預計下半年集團產能可提升3成，提升出貨動能為料件紓解後的訂單出貨高峰預做準備。