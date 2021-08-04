今天是東京奧運開賽第12天，許多賽事都紛紛告一段落，但田徑的各項目才正進入精彩刺激的階段，可惜我國好手在這次的田徑比賽接連落馬，無緣拿下更好的成績，而今天在田徑場上傳了一件令人鼻酸的事情，美國鉛球女將桑德斯(Raven Saunders)勇奪銀牌，她的母親卻在見證女兒奪牌後不幸離世。
說這是好消息或壞消息都可以，好消息當然是母親撐到見證女兒奪牌的那一刻，也算是達成了心願微笑離開人世，據報導，桑德絲母親去世時正在美國與家人們一起參加奧運觀賽派對，那時桑德絲人在東京，而桑德絲奪得銀牌當天，母親甚至還接受了媒體採訪。沒想到接著桑德絲就收到噩耗。
桑德絲在IG證實母親離世消息：「我的心和靈魂都已哭到乾涸，但幸運的是我媽媽在平和的地方。我想念你的愛、微笑和擁抱，我媽媽是個偉大的女人，她將永遠活在我心中，你孫子們出生時就會知道你是個多美妙和美麗的女人，我的頭號守護天使，我會永遠愛你。」言語中表達對媽媽的愛和不捨。
桑德斯在這次的奧運中頗受注目，除了鉛球實力之外，她以一身特立獨行裝扮，與領獎時的抗議行徑成為話題人物，最值得一提的是她在比賽中不戴上正常口罩，反而改戴防毒面具上場，還戴上「小丑」裂嘴狂笑和「綠巨人浩克」為外型的面罩嚇壞眾人。
而大會其實是禁止選手戴防毒面具上場，但桑德絲頑強的個性仍讓大會拿她沒辦法，不過據報導桑德絲曾患有心理疾病，2017年陷入慘痛傷病困擾中，直到透過心理醫師的治療才漸漸恢復好轉，並重回運動場上，然而在母親過世後也看到她軟弱的一面，祝福她能早日走出母親過世的傷痛。
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