今天是東京奧運開賽第12天，許多賽事都紛紛告一段落，但田徑的各項目才正進入精彩刺激的階段，可惜我國好手在這次的田徑比賽接連落馬，無緣拿下更好的成績，而今天在田徑場上傳了一件令人鼻酸的事情，美國鉛球女將桑德斯(Raven Saunders)勇奪銀牌，她的母親卻在見證女兒奪牌後不幸離世。

Was watching Olympic women's shotput and I think I found my favorite athlete



Raven Saunders has one of the most interesting personalities ive seen from an athlete so far. Loved to watch her throw bit sad that she missed out on first but second is still amazing



Looks badass too pic.twitter.com/fHfd2mRs1A — Grub (@GrubDarlingFUMO) August 1 2021

說這是好消息或壞消息都可以，好消息當然是母親撐到見證女兒奪牌的那一刻，也算是達成了心願微笑離開人世，據報導，桑德絲母親去世時正在美國與家人們一起參加奧運觀賽派對，那時桑德絲人在東京，而桑德絲奪得銀牌當天，母親甚至還接受了媒體採訪。沒想到接著桑德絲就收到噩耗。

桑德絲在IG證實母親離世消息：「我的心和靈魂都已哭到乾涸，但幸運的是我媽媽在平和的地方。我想念你的愛、微笑和擁抱，我媽媽是個偉大的女人，她將永遠活在我心中，你孫子們出生時就會知道你是個多美妙和美麗的女人，我的頭號守護天使，我會永遠愛你。」言語中表達對媽媽的愛和不捨。

桑德斯在這次的奧運中頗受注目，除了鉛球實力之外，她以一身特立獨行裝扮，與領獎時的抗議行徑成為話題人物，最值得一提的是她在比賽中不戴上正常口罩，反而改戴防毒面具上場，還戴上「小丑」裂嘴狂笑和「綠巨人浩克」為外型的面罩嚇壞眾人。

而大會其實是禁止選手戴防毒面具上場，但桑德絲頑強的個性仍讓大會拿她沒辦法，不過據報導桑德絲曾患有心理疾病，2017年陷入慘痛傷病困擾中，直到透過心理醫師的治療才漸漸恢復好轉，並重回運動場上，然而在母親過世後也看到她軟弱的一面，祝福她能早日走出母親過世的傷痛。