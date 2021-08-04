遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今夏改版活動持續熱烈推出！繼7月推出廣受好評的全新職業「凱殷」，並邀請嘻哈王子「李英宏」及「知名Youtuber「白癡公主」擔任活動大使後，今(4)日起隆重推出全新版本【NEO城堡】！冒險者可於華麗神秘的【NEO城堡】中，享受多種全新活動，並獲得豐富獎勵。本次改版「我的小屋」系統推出三項優化，同步舉辦「我的小屋改版限定活動」，完成任務可獲得「NEO城堡系列傢俱」，此外，官方搶先預告，高等玩家不可錯過的全新地圖【飯店阿爾克斯】，以及人氣活動【極限燃燒】第二波，將於8月25日正式開啟，想省時練等的冒險者，絕對要把握！

《新楓之谷》潮台楓 ft. 李英宏

《新楓之谷》潮台楓 ft. 白癡公主

《新楓之谷》飯店阿爾克斯改版影片

《新楓之谷》「NEO城堡」正式登場！豐富虛寶大放送！

《新楓之谷》今夏第二波【NEO城堡】正式上線，這次版本活動玩法比以往更加豐富，冒險者可在NEO城堡中透過參加小遊戲活動、狩獵等級範圍內的怪物、狩獵BOSS來獲得「NEO寶石」、「NEO石頭」、「NEO核心」三種活動金幣。

三種金幣可分別於對應「NEO寶石商店」、「NEO石頭商店」、「NEO核心商店」中，兌換可增加角色能力的道具、裝備，以及外觀、時裝、騎寵、椅子等豐富獎勵！其中，「NEO寶石」可透過掛機任務累積，讓冒險者能更加輕鬆高效的取得獎勵道具！活動商店獎勵如下：

※NEO寶石商店

可兌換外觀、時裝、騎寵、椅子，其中包含「歐洛拉傷害字型(unit)」、「NEO城堡服飾套組」、「NEO城堡椅子」

※NEO石頭商店

可兌換成長角色及強化裝備獎勵，其中包含各區域「祕法符文」、各類型「卡勒馬輪迴星火」、「卡勒馬星力17星強化券」、「經驗的核心寶石」，以及可全方位增加角色能力值的「頂級培羅德腰帶(罕見潛能)」

※NEO核心商店

可兌換高階裝備強化獎勵，其中包含「附加方塊交換券」、各類型「強化卷軸」、各類型「卡勒馬輪迴星火」

《新楓之谷》NEO城堡椅子

迎接「我的小屋」優化改版！限時活動同步推出！

即日起【我的小屋】系統推出三大優化更新，一、增加三樓設計圖，提供冒險者更多空間進行擺飾，二、開放分類收藏功能，傢俱相關的設計，將可按照類分類進行收藏，三、加功能性道具，推出可多人乘坐的椅子傢俱、可檢測傷害的拳擊機台、可展示裝備的人體模型伸展舞台。

《新楓之谷》我的小屋改版

《新楓之谷》小屋功能傢俱

為慶祝優化改版，官方同步推出【我的小屋改版限定活動】，完成任務即可獲得多樣「NEO城堡系列」限定傢俱，達成隱藏任務，還可直接獲得超華麗「NEO城堡水晶球」！

《新楓之谷》NEO限定傢俱

新地圖「飯店阿爾克斯」將於8月25日正式開放！沙漠中埋藏的秘密即將解開！

8月25日起，全新地圖【飯店阿爾克斯】即將開放！通過神之都市【賽爾尼溫】的冒險者，在不斷前行的列車上，途經長年被沙子所覆蓋的荒蕪沙漠，而沙漠中出現的神秘飯店阿爾克斯，似乎和古代神有著某種關聯！邀請所有不畏艱險挑戰的冒險者們一探究竟，解開沙漠中埋藏著的祕密吧！

《新楓之谷》飯店阿爾克斯

練一等、升三等！人氣活動極限燃燒、即將開放第二彈！

8月25日至10月19日，人氣【極限燃燒】活動將推出第二彈！冒險者可再創建1隻極限燃燒角色，在Lv.10至Lv.200該角色每提升1級、能額外再升2級！是冒險者們不容錯過的活動！