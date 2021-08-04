東京奧運我國代表團表現出色，創下歷屆參加奧運奪牌紀錄，民眾黨立委邱臣遠統計，蔡英文總統至今已連發32篇東奧相關臉書；不過，對於近期中南部傳出淹大水災情，卻不見總統發文關心民生問題，邱臣遠批坪，難道總統比較想當體育署長。

邱臣遠指出，近期最受國人關注的就是東京奧運，光是蔡總統臉書已經連發32篇，IG也連發40篇。然而從8月1日起，中南部包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東都因為豪雨成災，中南部各個地方社群都是滿滿的水災消息，卻未見蔡總統有任何關心和表示，就連蔡總統所有官方帳號，也未見任何一篇關心水災、民生紓困的發文。

邱臣遠質疑，蔡政府8年8800億元的「前瞻建設」，行政院8年亦編列2508億元打造「水環境」，希望達到台灣「不缺水、不淹水、喝好水」的目標。但是，今年上半年的大缺水大家記憶猶新，對照南部的大淹水，民眾懷疑「水環境」花大錢到底哪裡去。

邱臣遠批評，民進黨為了維持網路聲量以利選舉，只要是跟年輕人、婦女有關的議題，他們才會優先處理。所以東奧各種事件都以最速件處置。看看東奧選手搭經濟艙事件，蘇貞昌院長在24小時內三度道歉滅火，包括總統蔡英文、副總統賴清德，一票官員都排排站道歉。

邱臣遠說，這種真心誠意的道歉，民眾卻沒有在太魯閣重大事故後看到，更沒有看到政府為因新冠肺炎或施打疫苗死亡的過千家庭致意。

2018年蔡英文總統曾南下嘉義勘災，搭雲豹裝甲車進入淹水的布袋鎮永安里，被沿途民眾嗆「總統下來走」、「走一次就知道」，蔡總統只好下車「撩水」，很快三年過去，邱臣遠砲轟，蔡總統再證明「撩水」只是演戲，沒到選舉有什麼好關心。