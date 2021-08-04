美光記憶體和儲存解決方案消費品牌 Crucial今（4）日宣布，即將推出 Crucial P5 Plus PCIe SSD，來擴充 NVMe 固態硬碟 (SSD) 產品組合，提供高效能內接 Gen4的儲存解決方案。透過利用美光首次向市場批量發貨的 176 層 NAND， Crucial P5 Plus SSD ，實現更低功耗、更高速度，和更密集的儲存裝置解決方案。此外，美光 176L 3D TLC NAND 和創新的控制器技術，使循序寫入速度提高了 66%，而且循序讀取速度也比前一代的 Crucial SSD 高出了近兩倍。

美光消費產品事業群副總裁暨總經理 Teresa Kelley 表示：「隨著資料密集工作負載量的增加，消費者對於高效儲存解決方案的需求也逐漸上升，包括工程應用程式、視訊/影片編輯、內容創作和遊戲。透過使用我們強大、領先業界的 176 層 3D NAND，再加上最新的高頻寬儲存介面，P5 Plus Gen4 SSD 讓市場上的廣大消費者都能使用光速般的運算儲存。」

Crucial P5 Plus SSD 的讀取速度達 6600MB/s，與之前的 Crucial Gen3 SSD 相比，其隨機讀取和隨機寫入的效能也分別提高了 67% 和 40%。P5 Plus適用且相容於新 PCIe Gen4 PC 組裝或 PCIe Gen3 系統的升級，並已在 Intel 和 AMD 平台測試，包括最新的 11 代 Intel Core 處理器 和 AMD Ryzen 3000 PCIe 4.0 主機板。同樣地，這些全新的 Crucial PCIe Gen4 SSD 也向下相容於支援 M.2 規格的大部分 Gen3 PC 系統 。

全新的高效能 Crucial P5 Plus PCIe Gen4 SSD 固態硬碟讓 Crucial 出色的內接和外接 SSD產品更加完善，例如 MX500、BX500、P5、P2、X8 和 X6。此外，所有 P5 Plus SSD 固態硬碟都附有Crucial Storage Executive 管理軟體，用於最佳化效能、維護資料安全、進行韌體更新，還有免費的複製軟體，以確保開箱即可安裝使用。