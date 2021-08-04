台中市長盧秀燕也在賽前親自前往舉重好手謝昀庭家中致意，預祝謝昀庭可以在首次奧運賽事拿出最佳表現，期勉他全力以赴舉出佳績，也希望大家共同為他集氣加油！（馮惠宜攝）

中華舉重隊唯一男將謝昀庭，4日在東京奧運舉重109以上公斤量級B組出賽，以抓舉172公斤、挺舉206公斤、總和378公斤作收，在B組排名第6，雖然確定與奪牌無緣，其父母對兒子忍著腰傷未癒出賽，相當不捨，謝爸爸也說，希望他收拾好心情，三年後再戰，母親則表示，永遠以兒子為榮。

22歲謝昀庭出生台中大里區，從國中就開始練舉重，征戰國內外比賽表現亮眼，這次代表台灣到東京奧運參加男子舉重109公斤以上級項目出賽，4日下午正式登場，台中市長盧秀燕也也在賽前親自前往他家中致意，預祝謝昀庭可以在首次奧運賽事拿出最佳表現，期勉他全力以赴舉出佳績，也希望大家共同為他集氣加油！

盧秀燕說，謝昀庭能代表國家參加奧運舉重賽事，是台中舉重運動的驕傲。她特別致贈「為國爭光」花束給謝昀庭家人，感謝他長期投入舉重運動，加上家人不辭辛勞栽培，才能代表國家出戰奧運，也謝謝教練辛勤指導，讓他能登上運動員最高殿堂。

謝昀庭全家人都在螢幕前觀戰，謝昀庭爸爸說，希望他能以平常心應戰；謝昀庭妹妹說，哥哥身上有傷，希望不要有壓力、把氣勢拿出l來；謝昀庭弟弟則大喊「哥哥加油！」

經過激烈競賽，謝昀庭在B組排名第6，面對這樣的結果，媽媽說，以兒子為傲，他已經做了最好表現；而父親則表示，盼兒子收拾好心情，三年後再戰。

台中市運動局長李昱叡指出，市府重視運動發展，市長盧秀燕3日宣布，為勉勵選手再接再厲備戰2024巴黎奧運，以金牌為例，將提高激勵金20倍達300萬元，同時也提高帕運激勵金。各項排名激勵金不只是倍增，更是「數倍增」，期盼鼓勵優秀選手，持續為國家為台中爭光。