東興圳二期工程包含改善汾陽堂入口處，並於公園增加步道等，方便民眾親水、休憩。（莊旻靜攝）

東興圳整體景觀再造工程原先預計於6月中旬完工，但當時受到疫情警戒升級，面臨缺工、缺料問題，終於在7月初順利完工、月底完成驗收，也開放給民眾使用，最新完工的區域響應傳統建築、保留植栽，結合一期的公園，成為完整的休憩空間。

新竹縣長楊文科指出，東興圳在過去以農為主的時代，為重要的灌溉水圳，隨著時代變遷而有不同使命，水圳和綠帶成為城市中珍貴的綠地，新竹縣政府規畫東興圳一期、二期工程，一期年初完工，地二期工程包含汾陽堂、公三公園和民俗公園，近日也開放。

新竹縣政府工務處指出，此工程總計費用5900萬元，客家委員會補助4956萬、縣府自籌944萬，，東興圳整體景觀再造計畫自去年12月底開始接續工程的內容檢討，也趕緊招標、限期完工，但二期工程施工期間，碰上疫情警戒升級，導致缺工、缺料，工率不佳，不過在嚴格控管廠商備料進度、要求調派工班支援，及縣府各單位努力下，終於在7月4日完工，並於上月26日完成驗收。

二期工程以汾陽堂、民俗公園及公三公園等區域景觀營造為主，保存農業水利設施的架構，將水圳改以人工砌石堆疊，盡量維持水圳原始風貌。汾陽堂則改善入口廣場地坪及人行道，使鄰近的興隆國小有安全的通學步道。

民俗公園則設置步道和綠帶，增加人與水的親近關係，另外也設置步道、平台、棚架，並以水井、水閘門調節水圳水位，還有水循環系統增加水圳淨化功能。3個主體工程均大量種植草皮綠化，使整體環境更加休閒。