新莊家戶8人染疫與汐止101櫃哥 公共場所足跡曝光。（新北市政府提供）

新北市連續兩天確診個案超過10人，其中新莊一家人自昨天至今累計有8人染疫，新北市衛生局公布確診者公共場所足跡，因該戶有兩姊妹分別在雙北不同的遠東百貨擔任櫃姐，提醒有相關公共場所足跡民眾注意。

新莊家戶確診者中，案15836在7月30日10時30到16時00，與7月31日的10時30分到22時，在北市遠東百貨寶慶店上班；另外案15838在7月27日、8月1日的17時到22時在遠東百貨板橋中山店上班，7月28日到7月30日則是11時到22時在遠東百貨板橋中山店上班。

另外新莊家戶確診者的案15833是昨日公布個案，他，他在7月29日到8月2日的9時至14時與16時至20時，在新莊國富路米嘟池上便當上班。

除新莊家戶確診者，另外還有汐止還有1例在台北101上班的櫃哥確診，他在7月23日、7月25日、7月27日、7月28日的10時30分到20時30分在台北101購物中心上班，他8月1日16時到17時到過家樂福汐科店購物。

新北市衛生局表示，提醒曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹、嗅覺異常等症狀應配醫用口罩盡速就近指定社區探檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。