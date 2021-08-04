民進黨今中常會，身兼黨主席蔡英文總統今致詞表示，台灣選手表現出色，相信大家都很開心。這不僅是選手優秀，也代表過去幾年投入資源，改善訓練環境、提供後勤支援，都是有效的。

總統還說，8月1日開始，「0到6歲，國家跟你一起養」的育兒補助加碼上路。育兒津貼和托育補助，提高了1千元，2到6歲的小朋友，就學繳費上限，也再減少1千元，明年還會再加碼。

總統今在中常會致詞指出，上週末起，因為受到西南氣流和低壓帶影響，很多地區都出現豪雨，部分縣市停班停課，也都陸續傳出災情。

她說，這兩天，復原的工作還在持續，也非常感謝民進黨幾位縣市首長在防災、應變上的努力。

她指出，前一陣子還在缺水，現在又要因應豪雨，極端氣候是人類的重大挑戰，汛期和颱風季節都還沒有過，我要請大家一定要提高警戒、即時因應。

她說，除了努力防災，在防疫方面，雖然國內疫情趨緩，警戒也已經調降，但國際疫情仍在升高當中，還是要請大家提醒民眾，務必遵守防疫指引，才能夠讓疫情得到持續、有效的控制。

總統說，這次東京奧運，選手表現優異。目前為止，已經累計獲得11面獎牌，包括2面金牌、4面銀牌、5面銅牌，這是歷次奧運以來，第一次獎牌數突破二位數，也期待最終有更好的成績。

她說，距離下屆奧運還有三年，中間也還有很多大小賽事，一樣會全力來支持選手，也請大家一起來為台灣加油。謝謝。