警方於玉屏、平等街口，當場又查獲另2名車手。（警方提供）

草屯分局中正派出所警員賴宛榆，日前執行ATM打詐勤務時，發現1名男子形跡可疑，於土地銀行對面觀望佇足後，過街至土地銀行ATM提領現金；警方通報附近執行小區域巡邏同仁，當場查獲1名詐欺車手，當警方逮捕該名嫌犯時，另見對街兩名可疑男子正朝警方反蒐證並快步離開。

警方直覺有異，立即通報另一區域埋伏同仁趨前追查，於玉屏、平等街口當場查獲另2名車手，其中1名為未成年少年；警方分別於兩處共查獲3名車手，並當場起獲已提領的現金新台幣3萬元及已編號的提款卡15張，全案依詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法移送南投地檢署偵辦。

警方強調，疫情期間警方除忙於防疫工作，對於打詐力道不敢稍有任何鬆懈。南投縣政府警察局長呂新財深感詐騙集團造成民眾嚴重的財產損失，故指示各分局應竭力偵破詐騙案件，日前一舉逮捕詐欺車手三名，除有效打擊歹徒囂張氣焰並防制詐欺車手在轄內橫行。

草屯警分局長康健浚說，分局持續分析詐欺車手犯罪熱時、熱點，佈署強勢警力全面防制詐欺車手有機可乘；特提醒民眾在面對不斷推陳出新的詐騙手法，均應冷靜以對、加強辨識與查證，謹記防詐三原則「保持冷靜、小心求證、立即報案」，民眾無論接獲任何可疑電話，均可撥打110報案或向165反詐騙專線查證，避免淪為歹徒覬覦之對象。