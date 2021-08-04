桃園新屋永安漁港2日下午1漁民帶著漁船出海捕土魠魚，本來因為天候不佳準備返程，時至傍晚卻意外風平浪靜，漁民趕緊撒網捕捉土魠，竟意外收穫300多條土魠魚，整理至3日清晨才收穫完畢，打破永安漁港單船單日土魠收穫紀錄。

桃園1永安漁港楊姓漁民2日下午駕著漁船出海準備撒網捕捉土魠魚，但因風浪甚大準備於傍晚返程時，卻意外風平浪靜，楊姓漁民趕緊撒網把握機會，收網後竟意外捕獲約300多條的土魠魚，中壢區漁會總幹事黃德汶指出，單日單船收穫300多條土魠魚已經打破漁港歷年紀錄，強調數量確實驚人。

黃德汶說，正常來說土魠魚單日單船收穫約落在15到20條左右，頂多落在30條，這次楊姓漁民淨收穫300多條，是正常漁獲量的10倍之多，也大概是正常漁民1年的收穫量，黃進一步指出，平均每條土魠魚重量落在8到10斤，如以每條土魠魚3千元計算，楊姓漁民單日收入可高達90萬左右，價值驚人。

對此，楊姓漁民表示自己看到這麼多的漁獲量也感到很驚訝，黃德汶則指出，該名楊姓漁民的捕魚技術在業界中屬一等一的高竿，去年就曾以3天捕獲300條土魠魚的事跡傳遍漁港，如今楊姓漁民更僅以短短1天的時間捕獲高達300條的土魠魚，讓永安漁港的紀錄一破再破。