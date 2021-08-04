近來男星吳亦凡被網紅都美竹爆料酒桌選妃等桃色風波，使吳亦凡因涉嫌性侵遭北京公安刑事拘留，網友虧他出事時享「最高待遇」，不僅作品被下架封殺，連個人及工作室微博都被關閉。未料這把火昨(3日)晚間莫名燒到范冰冰與井柏然身上，對此，昨深夜范冰冰工作室火速回應：「報警！」

據《東網》報導，吳亦凡先前自稱「沒選妃、沒灌酒、沒沒收他人手機」，卻被官方微博「平安北京朝陽」打臉，還因涉嫌強姦罪，遭朝陽公安分局依法刑事拘留。近日網上突然流傳數人對話截圖，內容稱有「6男1女」與吳亦凡選妃事件有關，其中點名范冰冰也是幫兇，疑趁做公益之名幫助選妃，引來微博「范冰冰吧」轉發並通知范冰冰工作室。

范冰冰透過工作室表示已經報警。（圖／翻攝自范冰冰吧微博）

對此，「范冰冰吧」發文寫下：「互聯網不是法外之地，群組服務或各種各樣的群組，也不是法外之地。希望廣大線民理性看待未經證實的消息，自覺抵制網絡謠言，做到不信謠、不傳謠，對未經核實的資訊，不要隨意轉發，更不要故意『杜撰改編』，否則，將承擔相應法律責任。」

「范冰冰吧」並透露已經幫忙取證，而范冰冰工作室昨晚也緊急回應已經報警，絕不姑息有心人抹黑，見此，網友也大讚：「這個真的很過分，我路人都看不過去了，快報警吧」、「這個聊天記錄我各個群裡都在傳，這造謠傳播的範圍太廣了，請告死他好嗎」。

井柏然昨晚也透露已報警。（圖／翻攝自井柏然、小井先生工作室微博）

除了范冰冰之外，男星井柏然和包貝爾也被暗指是吳亦凡選妃風波的幫兇，對此，井柏然昨透過工作室說昨晚第一時間就與律師聯繫，但因為無法確認造謠者身分，律師表示暫時無法完成取證，考慮此事造成的惡性影響，昨晚10時便請律師陪同井柏然報警，今下午包貝爾也表示已在今日正式報警，「望廣大網友謹言慎行，不信謠不傳謠」。