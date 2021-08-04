捷迅(2643)公布第2季財報，在海空運需求持續強勁下，單季稅後淨利0.61億元，維持在去年第4季0.62億元史上新高附近水準，每股稅後盈餘2.03元，連續13季EPS成長。第3季、4季陸續進入海空運旺季，單季及今年營收、獲利都有望創史上新高。

捷迅第2季營收11.36億元，創單季新高，年增13.18％，營業毛利1.28億元，年增17.28％，稅後淨利0.61億元，年增7.02％，每股盈餘2.03元；累計上半年營收22.02億元，年增23.06％，營業毛利2.32億元，年增16.83％，稅後淨利1.09億元，年增21.42％，每股盈餘3.63元。

捷迅總經理孫鋼銀表示，今年與捷迅長期合作的舊客戶，原空運項目外，也於海運項目擴大合作，並在新客戶群的拓展有所斬獲，不僅如此，也收到許多電子大廠紛紛尋求艙位上協助，使得上半年海運營收佔比由11％攀升至25％。

面對下半年即將到來的空運旺季，出口電子廠訂單增加及歐美消費力道復甦，加上拜登政府1.9兆紓困金推升旅遊及民生需求逐步增加，有助於提升商品庫存補充需求，可預期今年的熱絡程度跟去年相比不言而喻。