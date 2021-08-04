日本豐田汽車4日公布最新財報，好消息是上季營業利益創新高，但新冠病毒走向不定，以及全球晶片短缺問題尚未解決，都會影響未來經營成效。因此，才沒有上修全年財測目標。

這家全球最大日本汽車製造商，本財年營利預估與自己5月時估算一致，高達2.5兆日圓，約229.3億美元，低於市場普遍預期的2.88兆日圓。

不過，市場並不諒解豐田不上修財測說詞，因此豐田4日股價午盤交易時一度還重挫2%，最後收盤跌幅縮至0.85%。豐田指稱，因新冠疫情還在新興國家擴散、加上半導體短缺以及原物料價格飆漲，未來營運透明度受限。

截至6月30日的前3個月，豐田營業利益猛增至9,974.9億日圓，約91.5億美元，不僅高於市場平均預估的7,520億日圓，更遠遠勝過2020年同期的139億日圓。

同時，有利的外匯環境也是豐田這次亮眼季報背後推手之一。

豐田表示，維持本財年汽車銷售量870萬輛預估，並高於2020年的765萬輛。據悉，豐田上季汽車業績已漸恢復至疫前2019年的水準，且電動車產品比例也正穩健增加中。