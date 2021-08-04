宜蘭縣觀光相關產業因疫情受到衝擊，但縣府仍積極推動地方創生計畫，今天（4日）縣長林姿妙前往壯圍鄉「官老爺休閒農場」，了解農場業者參加計畫後所展現的成果，盼地方創生為農場改造、加值。

縣府建設處表示，地方創生是「人、地、產」的結合，主要是活化在地，讓地方重燃生機；宜蘭縣有社區總體營造的基礎，配合中央推動地方創生最為積極，壯圍鄉參與地方創生計畫有牛頭司耕牛小學堂、漁人故事館、後埤閒置魚塘活化、壯圍十八島實驗空間、牛頭司耕牛小學二基地、旺山休閒農場、官老爺休閒農場等7處，各可獲30萬至35萬元補助，作為雇工購料、空間改造經費。

林姿妙前往的官老爺休閒農場，前庭原為閒置空間，透過地方創生融入可食風景、親子遊戲、壯圍鄉新南村的水鳥指標意象等，未來假日農場主人可結合周邊小農舉辦市集，為在地農產品促銷，擴大小農經濟的效應。

林姿妙表示，縣府重視民間場域的輔導和營造，公開甄選有意願的民間場域，所選的地點皆有帶動地方人、地、產資源共榮發展的潛力，透過最有效的規畫帶動地方的繁榮經濟。建設處指出，官老爺休閒農場等參與計畫的場域，發表改造後的成果，希望能在疫情獲得控制後，能讓壯圍鄉重迎旅遊人潮。