一年一度的父親節即將來臨，在這個表達感恩之情的節日，子女常以「送禮」來展現孝心；然而提到父親節的送禮行為，不免時常被拿來與同性質的母親節做比較，但兩者的差異現象究竟是「感受」問題，還是實際呈現在消費數據上呢？生活市集透過數據分析帶你一窺父親節與母親節的消費行為差異，並推薦父親節禮品的 Top 5 新選項，讓你送進心坎裡。

每年四月至五月彷彿是專屬於媽媽的月份，無論是線上或線下的商家全都大張旗鼓的為母親節造勢，推出五花八門的優惠活動；而父親節所在的八月，卻只有 8 月 8 日當週才能明顯感受到父親節的氛圍，優惠熱度也略顯疲弱。根據 Google Trends 數據顯示，每逢母親節及父親節前後兩者搜尋熱度皆會竄升，雖然父親節搜尋熱度有逐年提高的趨勢，最高的數據仍不及母親節的一半；再觀察兩者關注時間，母親節前 3 至 4 週的搜尋熱度顯著上升，父親節則於前一週才有較明顯的變化，可以得出消費者花較長的時間準備母親節禮物的現象。

Google Trends 數據顯示，父親節搜尋熱度逐年提高，但最高的數據仍不及母親節的一半。（圖片來源 / Google Trends）

在消費力的部分，根據美國零售聯合會（NRF）今年度調查數據顯示，全美消費者於母親節的總花費超過 280 億美元，比去年增加 10 億，但父親節則有超過 30 億的增幅，總花費則約在 200 億美元，創下歷史新高；雖然父親節有大幅成長，但總金額仍被母親節狠甩其後。而北京網路媒體《融 360 維度》在 2019 年與騰訊理財的聯合調查結果也顯示，將近五成的受訪者沒有計劃為父親花費過節，而母親節的則不到四成。許多調查機構的數據也顯示同樣趨勢，綜合以上可得知，消費者對母親節重視程度高於父親節是不爭的事實。

分析生活市集站內數據也發現相同銷售趨勢：2020 年母親節檔期共創下超過 25 萬筆訂單數，比父親節多了近三成，銷售額則有 25% 的差距。其中訂單數與銷售額比率差異的原因，可以藉由觀察兩節的熱賣商品來說明。母親節的禮品單價較低但選擇多；而父親節的禮品則單價偏高且品項廣度小，在販售金額及選擇上都與母親節熱銷商品有著明顯差距。

今年生活市集整理出「心」潮禮品 Top 5，為有需求選購禮品的朋友提供送禮新選項！爸爸喜歡下班後來杯沁涼的啤酒，超音波啤酒泡泡機能製作出爽滑順口的綿密泡沫，讓爸爸在家也能輕鬆享受酒吧的暢快。想來杯紅酒或香檳小酌怡情，生活市集站內各種質感酒杯讓他在家舉杯爸氣十足又有 sense；WFH 時開會怕吵、通勤不想被環境音干擾，限時超低價的AirPods Pro藍牙耳機主動抗噪功能，保有爸爸最佳工作品質；喜歡戶外休閒的爸爸，購買輕巧的旅用茗茶組讓他隨身攜帶，大自然間品茗愜意樂活；活力十足的爸爸則可以試試強勁動力的電動滑板車，3 秒摺疊超輕便，讓老爸輕鬆「滑」在時尚尖端！

生活市集針對父親節，也推出禮品專區，並且提供眾多分區，無論是潮流爸爸、煮夫爸爸、愛美爸爸，生活市集都能滿足您全方位的送禮需求；搭配父親節優惠，8 月 8 日前購買「快閃付清節」專頁商品，登記後即符合「你下單我買單」抽獎資格，幸運兒最多可獲得價值 $5000 元站內點數回饋，買多少、送多少，讓生活市集替您買單；活動期間消費滿 $888 並完成登記，再抽 Garmin 智慧手錶。