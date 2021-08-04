中央流行疫情指揮中心5月中旬宣布全國升為三級警戒，要求婚禮、大型活動不得辦理，民眾也減少外出減少送禮需求，唐氏症基金會所屬的庇護工場也受創極深，因應中秋檔期，唐氏症基金會推出中秋禮盒，希望在中秋團圓的時分大家能品嘗到這些美味精緻手工月餅，就是給予這些身障孩子們最好的回饋與支持。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會長期以來一直秉持著讓唐寶寶及身心障礙者能夠發展獨立自主的能力，因此成立「愛不囉嗦庇護商店」，希望透過商店幫助這些家庭能減少經濟上的困頓及照顧的壓力，除了販售他們親手製作的商品，同時也讓他們靠自己的力量來得到大眾的支持與認同。

唐氏症基金會今年也推動「SHARE YOUR LOVE義買送愛秋節禮盒」，並由唐氏症基金會將大眾的愛心送至全台有需要的唐氏症及心智障礙者、身障者、低收及近貧弱勢家庭手中，希望今年目標可以達到1萬盒。