大陸澎湃新聞4日報導，大陸重慶市農藥化工廠原址於13年前遷移後，現地留下劇毒，後經土地改良，環保單位「背書」後，部分土地變更地目為建地，興建千餘戶的「嘉閱濱江」社區大樓，去年底完工、今年3月起陸續辦理交屋時，才赫然發現土地惡臭、汙染依舊嚴重，開發商自知理虧，為千餘戶訂戶辦理解約，不過，該建案多戶業主業經多次轉售，與原售價相差多，且土地根本沒有改良成功就准予變更地目，留下許多「貓膩」（疑點）。

據報導，重慶農藥化工（集團）有限公司（重慶農藥）13年前從沙坪壩區井口搬離，留下了被汙染的土地，千餘名購房者為此「買單」。

來自四川的王姓女子指出，她是2019年9月與開發商簽訂房屋買賣合同，購買一套101平方米、總價114萬（人民幣，下同）的房屋。她說，去看房時，置業顧問並未明確告知該建案是建在前農藥廠廠址上，也沒告知其建案在建設過程中出現異味土壤。

唯一提到的，是房屋買賣契約第32頁《專案重要資訊提示》第8條：「本專案用地為重慶農藥公司原址，經重慶市生態環境局評估符合要求後通過市場招拍掛方式獲取。」但也沒特別註明。

業主反映，重慶市沙坪壩區「嘉閱濱江」社區是在原重慶農藥公司搬遷後，相關機構對受汙染的土地進行治理。經驗收合格後，重慶農藥原址出讓，由東原與融創兩家房企拍得此地坪，開發房地產，但在興建期間，土壤散發出異味。

今年3月開發商通知業主交屋，被當地環保部門緊急叫停。指該建案土壤、地下水及環境空氣超標，部分指標超標嚴重，多項汙染物的風險超過人體健康可接受水準。預估治理時間至少需要5年。7月2日開發商提出補償方案，開發商工作人員8月1日在微信群稱，截至7月31日，已辦理解約退款1146戶。次日，該微信群解散。按照該社區1296戶的購房總數計算，尚有150戶未辦理解約退款。

報導稱，重慶農藥前身始建於1952年，1964年底，在井口鎮南溪村青龍源山莊旁約3公里，挖了一個長26米、寬6.2米、深3.2米的廢棄農藥填埋場。1965年1月7日至13日，該填埋場填埋廢棄農藥達400多噸，近30個品種，其中包括劇毒性的砷酸鹽及「六六六」（六氯環己烷，用於殺蟲）、DDT（雙對氯苯基三氯乙烷，用於殺蟲）等。

2009年6月，重慶農藥化工集團搬遷後，井口附近修建大竹林大橋、高檔住宅區和商務區。但2010年8月，該填埋場被發現有黃色滲濾液滲出，流入自然山溝，並最終進入嘉陵江。滲濾液中有「六六六」成分，砷含量嚴重超標。

2012年4月，重慶市環境保護局批准同意對填埋場原址場地進行修復。3年多治理修復單位共轉運汙染土壤16.9萬多噸至重慶兩家水泥廠進行水泥窯協同處置。之後，又經數次清運廢土「掃」毒。

重慶市生態環境局於2018年11月27日作出文件指「汙染地塊場外治理修復效果達到了修復目標」。並要求「該地塊（注：規畫用途為商業用地和居住用地）在後續開發建設中，應嚴格執行環境保護管理規定……」第3個月後，重慶農藥原廠址中的8.8萬餘平方米土地被「招拍掛」。2019年1月3日，東原和融創兩家房企以總價10.88億元、樓面價4792元／平方米的價格拍得此塊土地進行房地產專案開發。