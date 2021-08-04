國民黨主席於9月25日完成改選後，新任主席將於全代會宣誓就職，中常會今天原則通過行管會規畫的第21屆全代會草案，預定將於10月30日舉行，並配合政府防疫規定不得超過室內50人，採實體與視訊方式舉辦，至於實體主場將設於國民黨中央黨部八德大樓12樓。

文傳會主委王育敏會後轉述中常會做了上述表示，她說，今天是原則上通過全代會草案，有很多中常委擔憂Delta病毒延燒，未來疫情變化，一旦政府針對疫情管制提出升級的話，時間也可能隨之變動。

根據行管會規畫的第21屆全代會草案，全代會將於10月30日舉行，採實體併同視訊方式舉辦，以國民黨中央黨部大樓12樓為主場地，另外，中央黨部中山廳、22線是黨部等為副場地，黨員採視訊方式參與，海外部分另做規畫。

至於黨主席任期爭議，王育敏說，今天有中常委提及，按照過去的經驗，國民黨主席的任期就是到全代會召開時交接，例如前主席連戰的任期是4年又21天，前主席馬英九任期有4年24天，因此江啟臣的任期將在今年全代會召開時正式卸任，會中沒有中常委對主席任期有異議，也沒有人再堅持4年到任。