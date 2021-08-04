位在新竹市中央路上的百年歷史建物「新竹州警察局高等官舍」，歷經1年多修復近日完工，其「和洋」共體的風格相當獨特。（陳育賢攝）

位在新竹市中央路上的百年歷史建物「新竹州警察局高等官舍」，歷經1年多修復近日完工，其為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍，「和洋」共體的風格相當獨特，未來將轉型成為「新竹故事館」。

市府指出，新竹州警察局高等官舍內部有居住、服務性質的榻榻米和式空間，也有社交性質的木地板洋式客廳，屬和洋並置風格住宅，且庭院內花木扶疏，更有百年老茄苳樹及水滴狀卵石水池，相當特別。

文化局長張馨之表示，新竹州警察局高等官舍約在1921年間完工，已有百年歷史，同時代在東門旭橋外設置的州官舍區，共計有40餘棟，新竹州警察局高等官舍是其中僅存的高等官舍，在日治時期屬高等官員的居所，在1950年代後則成為警察局長的宿舍。

市府於2016年公告其為市定古蹟，經歷調查研究、規畫設計，2020年3月啟動修復工程，投入3380萬元，近日完成修復，未來將以促參的方式委外營運，採複合式經營，除具餐飲功能外，也將作為新竹故事館，展示新竹歷史與文化，預計明年上旬開館營運。

此外，同為警察宿舍、位於新竹火車站後站的歷史建築南大路警察宿舍，也於今年初完成修復工程，其完工於1935年間，是典型的雙拼木造日式宿舍，見證黑金町、台鐵機務段及車站周邊發展的歷史。

其寬廣庭院內的濃密高聳大樹，綠意盎然，烘托出老屋氛圍及整體空間的閒適，是保存老屋、老樹的「老樹舍計畫」推動據點。

南大路警察宿舍未來也將以促參方式委外營運，提供民眾展覽藝文空間與文創商品，並於假日辦理文創市集並提供導覽服務，預計今年底開館營運，也串連起鄰近的下竹樹屋、具有濃厚鐵道特色的後站公園，成為後站地區新興的綠色生活空間，也是嶄新的藝文據點。

文化局表示，市府已陸續指定許多古蹟、歷史建築，目前共有65處古蹟歷史建築，其中有22處是近6年所指定，市府近年持續作古蹟、歷史建築的修復再利用，在回復古蹟風貌的同時，也努力打造其周圍成為親民的優質環境，讓市民參觀古蹟也可深入了解探索歷史文化及建築特色，進而愛護保存珍貴的文化資產。