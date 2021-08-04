台北市規定如有場所出現確診者足跡，就要停業3天，台北市長柯文哲今在防疫記者會上宣布放寬百貨、賣場、超市維持營運指引，他指出，如有場所出現確診者足跡，只要發現是3天內足跡，至少停業24小時就足夠了，不須停業3天。

柯文哲指出，如餐廳出現確診者，要停業3天，但若是只是足跡經過，3天內停業24小時就足夠了，但若是足跡是4天以前，其實清消過就可以，不見得要停業24小時，因為濾過性病毒科學上不會停留3天，所以放寬規定。

柯文哲說，這是用科學經驗不造成店家困擾，實際上有無問題，到時候防疫醫師會到場檢查，依個案處理，但原則上足跡在3天以前是不會感染，隔天就可繼續營業。

此外，柯文哲也提到，本周餐飲業開放內用是非常重要的觀察時刻，也呼籲業者不要打著小吃店的名號，結果是阿公店，北市會加強查緝。

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