參山處首波與中彰觀光圈10家旅宿業合作，每家飯店限定1間喔熊主題套房，住客使用喔熊備品後也可以帶回家紀念。大廳亦設置喔熊聯名商品展示販售區，讓熊粉遊客一次購足。（馮惠宜攝）

參山處與中彰觀光圈旅宿業代表在喔熊組長見證下，歡迎第一組入住「喔熊主題套房」的旅客，喔熊組長親送房卡及喔熊限定商品。（馮惠宜攝）

疫情重創旅宿業，防疫警戒降級後台灣觀光代言人「喔熊組長」挾高人氣和中彰觀光圈樂活聯盟10家旅宿業者合作推出「喔熊主題套房」，要號召全台遊客在疫情警戒降級後一起來中台灣旅遊，不但價格超優惠，前五組訂房遊客還可以將阿聰師喔熊糕餅、喔熊布偶頸枕、喔熊藍白拖等限量的喔熊聯名商品及水保局台中分局精心準備的山守現小農好物免費帶回家！

交通部觀光局與參山國家風景區管理處聯合中彰觀光圈樂活聯盟10家旅宿業者4日公開「喔熊主題套房」行銷活動，參山處代理處長曹忠猷表示，為協助觀光振興，參山處首波與中彰觀光圈10家旅宿業合作，每家飯店限定1間喔熊主題套房，房內陳設以喔熊意象來營造，住客使用喔熊備品後也可以帶回家紀念。希望以「喔熊組長」知名度與可愛形象，為業者增加行銷話題及開拓新商機，並打出喔熊聯名商品知名度。未來將邀請更多的旅宿加入，提升整體住宿商機。

主辦單位樂活聯盟理事長洪明峰也說，中彰地區的觀光業者疫情期間仍堅守崗位，持續投資房間升級，並準備好開放後的服務量能，此次參與「喔熊主題套房」行銷的飯店業者包括台中日光溫泉度假酒店、中科大飯店、台中港酒店、成旅晶贊飯店、來來商旅、福爾摩沙草悟道酒店、綠宿行旅、芭蕾城市渡假旅店、余舍行旅及神木谷假期大飯店等10家業者。

每間旅館的喔熊主題套房每日只專屬一組客人，就是要讓入住的旅客有特別的尊榮感，歡迎全台熊粉們一起來中彰地區探索特色景點及嘗遍在地美食。