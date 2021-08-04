東京奧運我國跆拳道選手羅嘉翎，為我國拿下一面銅牌，許多台灣人都相當開心。目前羅嘉翎已結束在防疫旅館隔離期間，在搭乘防疫專車的時候，看見1名護理師在防護衣寫滿對她告白的文字，讓她感到相當驚喜，用手機將畫面拍攝下來。

羅嘉翎昨(3日)在社群Instagram動態分享，有一名護理人員，在防護衣寫下文字: 「羅嘉翎!我愛妳!妳最棒!中華隊最棒! 」粉絲溫馨地與她表白互動，讓她心裡相當地感動，羅嘉翎貼文當中，大方回應對方:「今天篩檢，謝謝你們，辛苦了! 」讓國民女友羅嘉翎，忍不住拍攝下這可貴的畫面。

1名護理人員，相當熱情向羅嘉翎表白。(圖/羅嘉翎 IG)

羅嘉翎今(4日)社群限時動態分享，自己已開了一個新的Youtube帳號:「大家知道我有頻道了嗎?雖然現在還沒有影片，但是不先訂閱起來嗎? 」日前八月初曾詢問粉絲朋友，想考慮開個人的影片頻道，如今她已經完成這項事情。

羅嘉翎在得獎過後，寫下得獎心得: 「這趟奧運旅途真的是讓我意想不到，連第一場會不會贏都沒想過，謝謝大家一路以來的支持! 」 羅嘉翎非常感謝大家的支持，謝謝大家喜歡跆拳道，守在電視前為我加油!會繼續努力，為下次比賽做好準備。